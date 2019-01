Kina dobila najduži betonski most izrađen 3D ispisom

Možda nije prvi 3D ispisani betonski most, možda nije atraktivan kao onaj koji će biti postavljen u Amsterdamu, ali je zasigurno – najduži. U Šangaju je, naime, osvanuo pješački most izrađen tehnologijom 3D ispisa betona dug 26,3 te širok 2,6 metara. Izrađen je u potpunosti od betonskih blokova nastalih aditivnom proizvodnjom.

Ovaj je most izrađen na kineskom sveučilištu Tsinghua, a njegov dizajn odaje počast najstarijem kamenom lučnom mostu na svijetu – mostu Anji koji je u Kini izgrađen od 595. do 605. godine. Za razliku od svojeg uzora i deset godina izgradnje, novi betonski most nastao je kroz samo 450 sati, koliko je bilo potrebno za njegov ispis. Most se sastoji od 44 3D-ispisana strukturna elementa veličine otprilike 1x1x1,5 metara, te dodatnih 68 dijelova od kojih su sastavljene dekorativne bočne strane.

Sve je sastavljeno robotskim rukama, a u most su ugrađeni i senzori koji će vrlo precizno moći pratiti njegove vibracije i sile koje na njega djeluju.

Sa sveučilišta poručuju kako je trošak ovakve izrade mosta bio manji za oko dvije trećine u usporedbi s klasičnim metodama proizvodnje. Uštede su ostvarene u procesima dizajna, ali i u materijalima. Naravno, prije izrade mosta načinjen je njegov model u omjeru 1:4 kako bi se ispitale njegove karakteristike i čvrstoća. Stručnjaci zaslužni za ovaj most kažu kako 3D tehnologija ispisa koju su koristili može biti dodatno usavršena i ubrzana za primjenu u građevini.