Kina dodijelila prve dozvole za potpuno autonomne robotaksije u gradovima, bez operatera u vozilu

Nakon višegodišnjih testiranja i razvoja više različitih autonomnih vozila, kao i nekoliko kompanija koje su djelomično automatizirane taksije već pustile u pogon, Kina će ovoga tjedna dobiti i prvu uslugu potpuno automatiziranih taksija. Tamošnje su vlasti dozvolu za robotaksije bez vozača ili sigurnosnog operatera dodijelile tehnološkoj kompaniji Baidu, a ona se odnosi na gradove Wuhan i Chongqing.

Dozvole ne pokrivaju cijela područja ovih gradova, već određene dijelove – ekonomsko-tehnološku poslovnu zonu Wuhana te 30-ak četvornih kilometara okruga Yongchuan u Chongqingu. Baidu će tamo smjeti prometovati s flotama svojih autonomnih taksija od 9 do 17, odnosno od 9:30 do 16:30 sati, moći će takve vožnje sasvim normalno naplaćivati, a da pritom niti u jednom taksiju neće više morati biti poseban operater koji bi pazio na sigurnost prometa i putnika.

Velik korak naprijed

Prva je ovo dozvola takvog tipa u Kini. U Pekingu, primjerice, Baidu, Pony.ai i Toyota imaju dozvole za autonomne taksije, no unutar grada i dalje moraju imati sigurnosnog operatera. Jedino gdje su do sada smjeli privremeno voziti potpuno bez ljudskog nadzora bilo je na otvorenim cestama u strogo određenim područjima.

iz Baidua poručuju da je ovo vrlo velik i značajan korak u razvoju robotaksija, kako za njih tako i za cijelu industriju. "Ako to usporedimo s istraživanjem svemira, ovaj trenutak sličan je onome kada su ljudi sletjeli na Mjesec", poručio je Wei Dong, šef za sigurnost prometa u ovoj kompaniji.

5G kao preduvjet

Baidu svoju uslugu robotaksija Apollo Go planira do 2025. godine proširiti na čak 65 gradova, a do kraja desetljeća na njih stotinjak. Već do kraja ove godine svojoj će floti pridodati 300 novih autonomnih vozila. Jedan od preduvjeta za širenje mreže autonomnih vozila je i V2X (vehicle-to-everything) infrastruktura, posebice širenje brzih 5G mreža. One omogućavaju da se vozila povežu međusobno i s kontrolnim centrom, da prikupljaju informacije o prometu i okolini u stvarnom vremenu te ih dijele s cijelom flotom.