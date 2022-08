Laserima iz svemira nadziru krčenje šuma na Zemlji

Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) Ujedinjenih naroda gradi nove digitalne alate za pomoć u borbi protiv krčenja šuma i klimatskih promjena. Jedna od njih je i internetska stranica FAO-ovog Okvira za praćenje ekosustava (FERM), koja koristi satelitske snimke kako bi istaknula negativan utjecaj na šume diljem svijeta.

"Neka šuma bude s vama"

Stranica je pokrenuta prošle godine, a karte i podaci web stranice dostupni su javnosti. Jedan od primarnih izvora je NASA-in sustav Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI). Kratica se izgovara kao Jedi iz Ratova zvijezda, a slogan mu je "may the forest be with you".

Reflektirana energiju koristi se za mapiranje šuma u 3D, uključujući njihovu visinu, gustoću krošnji i sadržaj ugljika

Sustav GEDI smješten je na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) i ispaljuje laserske zrake na stabla iz orbitalnog laboratorija.

Neviđen uvid u stanje

"Koristimo reflektiranu energiju za mapiranje šuma u 3D, uključujući njihovu visinu, gustoću krošnji i sadržaj ugljika. Ovo je uzbudljiva nova tehnologija jer smo desetljećima mogli promatrati krčenje šuma iz svemira, ali sada s GEDI-jem možemo dodijeliti emisije ugljika povezane s gubitkom šuma", objašnjava Laura Duncanson s Odsjeka za geografske znanosti Sveučilišta Maryland u razgovoru za BBC.

Laserske zrake ispaljuju se s Međunarodne svemirske postaje

Projektu FERM svojim kartama i podacima pridonosi i norveški Planet Labs. Tvrtka upravlja s više od 200 satelita opremljenih kamerama. One dnevno naprave oko 350 milijuna fotografija Zemljine površine, a svaka prikazuje područje veličine četvornog kilometra. Ove tehnologije omogućuju dosad neviđen uvid u stanje u svijetu, a snimka Zemlje dobiva se svakih četiri do pet dana.

Svemirske tehnologije, zemaljski problemi

Prema podacima Ujedinjenih naroda, godišnje se izgubi otprilike 10 milijuna hektara svjetskih šuma. Krčenje se smanjilo posljednjih godina, ali i dalje predstavlja značajan problem. Svjetska zaklada za prirodu navodi kako krčenje šuma uzrokuje petinu svjetske emisije ugljičnog dioksida.

Neki tvrde da bi se sredstva za svemirske tehnologije trebala koristiti za rješavanje naših problema ovdje na Zemlji. Drugi misle da sredstva ne treba dirati, ali da svemirske tehnologije treba bolje iskoristiti. Korištenje satelitskih slika za promjenu percepcije javnosti o učincima klimatskih promjena svakako je jedna od mogućnosti.