Najmanji funkcionalni SLA 3D pisač na svijetu manji je od kutije šibica

Dok najveći svjetski 3D pisači mogu u jednom potezu ispisivati zidove kuća ili zgrada, najmanji pisač na svijetu može se smjestiti u kutiju šibica. No, ispisati može prilično detaljne minijature

Relativno nepoznati YouTube kanal My N Mi lansiran je prije otprilike mjesec dana, na njemu je tek pet videa, a svi oni opisuju izum koji je privukao pozornost entuzijasta i 3D print zajednice. Vlasnik tog kanala izradio je, naime, najmanji 3D pisač na svijetu, uređaj koji lakoćom stane u dlan, a potpuno je funkcionalan.

Pogledajmo prvo njegove karakteristike. Maleni 3D pisač mjeri tek 18x31x41 milimetar, osnovna struktura načinjena je od drva, a uz osovine, motor i posudu za smolu teži tek 17 grama. Predmete ispisuje u fotoosjetljivoj smoli, tehnologijom stereolitografije, a u osnovi svega je maleni LCD zaslon koji osvjetljava površinu predodređenu za stvrdnjavanje smole.

2 kubna centimetra ispisa

Tvorac navodi da se pisač po X i Y osi diči preciznošću od 0,135 mm, dok mu je rezolucija sloja na Z osi od 0,005 do 0,3 mm. Maksimalni ispisni volumen također je minijaturnih dimenzija: 11x11x17 mm.

U priloženom videu možemo vidjeti da ovaj pisač radi baš poput ostalih SLA 3D pisača. U njega je potrebno uliti (točnije, nakapati) smolu, a on će potom započeti s njezinim osvjetljavanjem, sloj po sloj, dok ne završi ispis. To, očekivano, može potrajati, no ideja iza ovog uređaja nije da postane dio serijske proizvodnje, već zabava i dokaz koncepta.

Prema viđenome, rezultat ispisivanja prilično je kvalitetan i detaljan. Autor se pohvalio ispisom nekoliko modela, najmanji od kojih je poznati brodić Benchy, komotno smješten na vrh šibice. Prilično impresivno.