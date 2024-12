NASA otkrila kako će izgledati druga generacija marsovskih helikoptera

Helikopter Ingenuity na Marsu je oborio niz rekorda, postavio neke neočekivane, letio dalje i dulje nego što je to itko očekivao i time je postao jedan od najuspješnijih NASA-inih svemirskih projekata u povijesti. Tijekom ukupno 72 leta, od travnja 2021. pa sve do siječnja ove godine, letio je dulje od dva sata, preletio više od 17 kilometara, dosegnuo visinu od 24 metra i postigao najveću brzinu od 36 km/h u horizontalnom letu. Sve to omogućila su mu tek dva nasuprotno rotirajuća propelera od ugljikovih vlakana i jedan motor, a u posljednjem letu lopatice su bile nepovratno oštećene. Tako je tehnički problem označio i kraj misije, no na uspjesima Ingenuityja NASA će graditi nove projekte leta na Marsu.

Koncept Mars Chopper

Ovog je tjedna javnosti prvi puta predstavljen njegov nasljednik. Predstavio ga je Teddy Tzanetos, voditelj projekta Ingenuity, najavivši zaokret u filozofiji. Ingenuity je, naime, bio zamišljen kao jeftin projekt, pa je za njegovu izradu korišten komercijalno dostupan procesor, inače namijenjen mobitelima. Međutim, lekcije iz tog projekta dovele su do zaključka da će za novu generaciju letjelica za druge planete biti potrebno sve sustave učiniti većima, težima i otpornijima na svemirsko zračenje.

NASA / JPL-Caltech

Vođeni iskustvima prikupljenima tijekom rada Ingenuityja, NASA-ini su inženjeri već započeli rad na njegovom nasljedniku, koji će imati dediciranu avioniku i posebno izrađene komponente, samim time robusnije i lakše, primjerenije uvjetima na Marsu. Promijenit će se i dizajn same letjelice, pa će njezinu konstrukciju činiti tijelo više nalik zemaljskim multirotorskim dronovima. Koncept Mars Chopper tako je trenutačno letjelica sa šest rotora i elisa, 20-ak puta teža od Ingenuityja. Zahvaljujući novom dizajnu moći će u vis podići i nekoliko kilograma dodatne znanstvene opreme te autonomno letjeti na udaljenostima do 3 kilometra dnevno (rekord Ingenuityja za jedan let je bio 70 metra).

"Ingenuity nam je dao samopouzdanje i podatke na temelju kojih možemo zamišljati budućnost letova na Marsu", kaže Tzanetos uz objavu kratkog videa, koji prikazuje trenutačni koncept novog Choppera, još uvijek u ranoj fazi razvoja i dizajna. Osim izviđanja, nova marsovska letjelica trebala bi biti u stanju raznim senzorima i instrumentima istraživati teške, marsovskim roverima nedostupne terene, najavljeno je.