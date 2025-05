Odobren dvotjedni ritam lansiranja Starshipa

Prema pisanju Engadgeta odluka je uslijedila nakon opsežnog pregleda i zaključka da povećani broj lansiranja “neće bitno utjecati na ljudski okoliš“.

Povećanje lansiranja uključuje i rast kamionskog prometa s procijenjenih 6.000 na 23.771 kamiona godišnje za dostavu vode i pogonskog goriva.

FAA zahtijeva od SpaceX-a primjenu mjera za ublažavanje utjecaja na okoliš, poput prijevoza za zaposlenike i ograničavanja dostave vode kamionima na dnevne sate. Analizirani su utjecaji na ribe, divlje životinje, okoliš te resurse za lokalne zajednice.

SpaceX nvodno i dalje radi na povećavanju pouzdanosti Starshipa nakon što je gornji stupanj rakete zakazao u posljednje dvije misije, posljednji put 6. ožujka (ups!).

Američka Savezna uprava za letenje još istražuje taj incident i nije izdala dozvolu za deveti testni let. Sljedeći let bit će ključan i prvi pokušaj ponovnog korištenja prvog stupnja rakete (Super Heavy "Booster 14", koji je letio u siječnju 2025.). Gornji stupanj prošao je testna paljenja, no njegova spremnost nije potvrđena.

Mogući datum sljedećeg lansiranja je 19. svibnja, ali to nije konačno.