Pametna dječja kolica na električni pogon dosega 15 kilometara

Službeno priopćenje iz Boscha započinje dramatično: "Jačinom od sedam na Beaufortovoj ljestvici, vjetar u zračnom tunelu udara u kolica pri brzini od 60 km/h. Iako njihov krović silovito leprša, kolica se ne pomiču. To nije zato što je kočnica za parkiranje stisnuta niti zato što netko drži kolica na mjestu. To je sve zahvaljujući Boschevu novom sustavu električnih kolica. To je mnogo više od samog električnog pogona: to je sustav pomoći za kolica sa sveobuhvatnim rasponom značajki udobnosti i sigurnosti; osim što nudi potporu za guranje i funkciju automatskog kočenja, uključuje povezivost putem aplikacije za pametni telefon, funkciju alarma i raznovrsne senzore s visokom tehnologijom."

Ovaj projekt pokazuje kako je Bosch odlučio ući na novo tržište. „Sustav električnih kolica u sebi sjedinjuje vještine i znanje cijelog poduzeća. Na sustav smo primijenili istu rigoroznu tehnologiju i norme kvalitete koje primjenjujemo na sektor automobila, uključujući ispitivanja s pomoću zračnih tunela”, izjavio je dr. Stefan Hartung, član upravnog odbora i predsjednik Boscheva poslovnog područja Mobility Solutions.

Boschev prilagodljivi sustav jednako je prikladan za jednostruka, dvostruka ili kolica za prijevoz više djece. Plasirat će se na tržište početkom 2020. godine u suradnji sa švedskim proizvođačem Emmaljunga. Planira se suradnja i s drugim proizvođačima.

Dva električna motora

„Bosch od svojih rješenja za mobilnost očekuje da pomognu roditeljima čak i prije nego što im dijete prohoda te da tako uvedu pametnu mobilnost u sva područja života”, izjavio je Hartung.

Pogonska jedinica sustava sastoji se od dva tiha električna motora na stražnjoj osovini, uz Bluetooth modul i sustav pametnih senzora. Senzori, koji se također koriste u pametnim telefonima, mjere stavke kao što su brzina i ubrzanje kolica, istodobno procjenjujući površinu ceste po kojoj kolica voze. S pomoću algoritama mogu u djelićima sekunde izračunati što je sljedeće što mama ili tata želi učiniti.

Udobnost i sigurnost ključni su kriteriji za devet od deset roditelja pri kupnji kolica.

Na putu uzbrdo motori automatski pomažu gurati kolica, kao što to čine motori na električnom biciklu. Pri kretanju nizbrdo motori pomažu s kočenjem. Ako roditelji puste kolica, kočnica motora sprečava da se kolica otkotrljaju bez nadzora, a elektromehanička brava aktivira ručnu kočnicu. U skladu s Boschevim tipičnim pristupom kombiniranja najviših tehničkih norma s radom prilagođenim korisniku, sustavu električnih kolica nisu potrebni dodatni prekidači ni gumbi na drški za guranje.

Ne samo da pomoć električnog sustava povećava udobnost i sigurnost, već i unapređuje ergonomske značajke kolica. Boschevo korisničko ispitivanje pokazalo je da sustav električnih kolica itekako može unaprijediti držanje roditelja, s obzirom da je uz navedeni sustav potrebno mnogo manje truda za guranje kolica uzbrdo, po neravnom terenu ili vjetru. Isto tako, električni pogon s automatskim kočenjem znatno smanjuje naprezanje leđa pri kretanju nizbrdo.

Povezivost s pametnim telefonom

Korisnici mogu izabrati jednu od tri razine pomoći električnog sustava upotrebljavajući povezanu aplikaciju za pametni telefon (dostupna za sustave Android i iOS). Aplikacija komunicira sa sustavom električnih kolica putem tehnologije Bluetooth. Također prikazuje razinu napunjenosti odvojive baterije i pravovremeno upozorava korisnike da je napunjenost baterije slaba.

Praktična i lagana litij-ionska baterija od 18 volti nalazi se u pretincu kolica koji se može zaključati. Riječ je o istoj vrsti baterije koja se upotrebljava u standardnim Boschevim električnim alatima, kao što su bežični odvijači, što znači da se baterija iz kolica može upotrijebiti za napajanje drugih uređaja i obrnuto, kadgod je potrebna rezervna baterija. Uz vrijeme punjenja od oko dva i pol sata, potpuno napunjena baterija nudi domet od oko 15 kilometara, ovisno o odabranoj razini pomoći i težini kolica.

Roditelji mogu puniti i svoj pametni telefon koristeći USB ulaz sustava. Aplikacija se može upotrijebiti i za aktiviranje funkcije alarma, primjerice, kada roditelji ostave kolica parkirana ispred kafića. Ako je uspostavljena Bluetooth veza s pametnim telefonom roditelja, pojavit će se upozorenje ako netko pokuša odvesti kolica. Osim toga, oglasit će se alarm s integriranog zvučnika kolica te će se ručna kočnica automatski ponovno aktivirati. Ako se kojim slučajem baterija isprazni tijekom vožnje, kolica se i dalje mogu upotrebljavati kao obična kolica, bez zamjetnog otpora motora.