Predstavljen je najbrži bolid Formule E do sada i najefikasniji bolid ikada

Treća generacija bolida Formule E predstavljena je u Monacu kao najefikasniji trkaći automobil ikada, optimiziran za vožnju uličnim stazama uz najsnažnije regenerativno kočenje do sada

Nakon višemjesečnih je najava ovoga tjedna u Monacu napokon razotkriven izgled novog, futurističkog i tehnološki naprednog, bolida treće generacije za seriju utrka Formula E. Vodstvo ove organizacije zajedno sa svjetskom automobilističkom organizacijom FIA-om predstavilo je unificirani bolid koji su razvili njihovi stručnjaci, a proizvodit će ga ukupno sedam svjetskih proizvođača: DS Automobiles, Jaguar, Mahindra Racing, Maserati, NIO 333, Nissan i Porsche.

Kako je bilo najavljivano, bolid treće generacije koristit će se od 9. sezone nadalje, a bit će to najbrži električni bolid ikada izrađen za ove svrhe, s najvišom deklariranom brzinom od preko 322 km/h. K tome, bit će to i energetski najefikasniji bolid bilo koje formule do sada, u kojem će preko 40% energije tijekom utrke biti stvoreno regenerativnim kočenjem. O ovom smo sustavu već pisali detaljno ovdje, a naglasimo da će stražnji sustav regenerativnog kočenja biti toliko moćan, da bolidi uopće neće imati klasične, hidraulične kočnice na stražnjoj osovini.

Snažniji i efikasniji, a manji i lakši

Elektromotori će biti snage 350 kW (470 KS) i radit će s oko 95% efikasnosti. Bit će ovo i prvi trkaći bolidi s pogonskim sklopom spojenim na obje osovine – prednja će u ovom slučaju samo generirati energiju, dok će stražnja i dalje biti pogonska.

Osim energetske učinkovitosti, bolid je stvoren i s ekološkom održivošću na umu, pa su tako i njegove gume izrađene s više prirodnih i recikliranih materijala (26%), dok su baterije i šasija osmišljene na način da se lako kasnije recikliraju. Ugljični se otisak bolida prati od proizvodnje do kraja korištenja, smanjuje se gdje god je moguće, a ondje gdje nije – Formula E će otkupiti ekvivalent ugljičnih kredita kako bi to neutralizirala.

Bolidi Gen3 su 18,5 cm kraći od dosadašnjih, 10 cm uži te 60 kg lakši – sve to, uz povećanje snage s 250 na 350 kW, značit će uzbudljivije utrke po uličnim stazama, na kakvima se Formula E i vozi.