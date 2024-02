Predstavljena najveća "svemirska" kapsula dosad, koja će turistima nuditi jedinstvena putovanja

Američki startup Space Perspective, sa sjedištem u blizini svemirskog centra Kennedy na Floridi, javnosti je ovoga tjedna otkrio finalni testirani dizajn svoje svemirske kapsule. "Svemirski lounge" naziva Spaceship Neptune (prva verzija nosi nadimak Excelsior) zapravo je oveća putnička kapsula, koju će poseban suborbitalni balon moći podići na oko 30 kilometara visine. Odatle će, pak, turisti imati "svemirski" pogled na Zemlju, u doživljaju koji ovaj startup opisuje kao najsigurniji, najluksuzniji i najodrživiji način za iskusiti svemirsko putovanje.

Prostrana putnička kabina

Putnička kapsula Spaceship Neptune najveća je svemirska suborbitalna letjelica ikada izrađena, ali i najveći "svemirski brod" na svijetu, ne računajući orbitalne svemirske postaje. Promjer joj iznosi 4,9 metara, a volumen koji se može držati pod tlakom i tako smjestiti putnike je oko 60 m3. To je dvostruko više prostora nego što ga svemirskim turistima nude, primjerice, Blue Originova kapsula New Shepard ili Virgin Galacticov Spaceship Two, ili pak četiri puta više od volumena SpaceX-ove orbitalne kapsule Crew Dragon.

Najveći prozori na jednoj suborbitalnoj svemirskoj letjelici dosad

Namjena ovog "svemirskog vozila" je isključivo turistička. Njime će Space Perspective omogućiti izlete na visinu od 30-ak kilometara, dok će turisti kroz nekoliko sati penjanja i spuštanja imati prilike uživati u jedinstvenim prizorima – promatrajući Zemlju i svemir kroz najveće prozore na jednoj takvoj letjelici ikada. Pritom će se moći kretati po kapsuli, pa kao u luksuznom "loungeu" uživati u raznim sadržajima. Kapsula će imati sjedala i prostor za druženje do najviše osam putnika, šank i toalet. No, mogla bi se urediti prema potrebi, primjerice za romantičnu večeru u dvoje, vjenčanje, ili bilo kakav drugi sličan događaj, a nudit će i Wi-Fi pristup Internetu, među ostalim pogodnostima.

Luksuz na visini

Nakon polijetanja s morske platforme, penjat će se ugodnom brzinom od 20-ak km/h, bez snažnih sila ubrzanja, sve do najviše točke od oko 100.000 stopa ili 30 kilometara. Potom će se isto tako polako početi spuštati, a ukupno trajanje jednog leta bit će oko 6 sati. Iako startup sve to oglašava kao "svemirsko" putovanje, navedena visina ne smatra se ni po jednom kriteriju "svemirom".

No, putnici će ipak iskusiti pogled na Zemlju kakav nije moguće vidjeti iz, primjerice, putničkog zrakoplova, a letjet će i iznad 99% Zemljine atmosfere. Time će dobiti doživljaj "crnila" svemira, nešto što je moguće vidjeti tek kada atmosfera iznad promatrača više ne boja nebo u plavu boju.

Uz sada predstavljenu kapsulu dolazi i posebno izrađeni balon, SpaceBalloon, kao i lansirni brod-platforma Marine Spaceport Voyager, koji je u posljednjim fazama izrade. Sudeći prema takvom napretku u razvoju, Space Perspective sada najavljuje i da će uskoro započeti s pokusnim letovima.

Za ovaj je projekt startup prikupio već 77 milijuna dolara investicija. Prodali su i više od 1.750 karata za takve letove, po cijeni od 125.000 dolara, koliko košta rezervacija jednog sjedala. Želite li let imati samo za sebe, to iskustvo platit će te milijun dolara. Do kraja ove godine nadaju se imati prodanih 4.000 karata, a prve komercijalne letove sada planiraju za 2025. godinu.