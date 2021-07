Prvi međugradski let jednog letećeg automobila dogodio se u Slovačkoj

Slovačka tvrtka Klein Vision jedna je od prvih u svijetu koje su izradile i testirale leteći automobil – u punom smislu te riječi. Njihov Aircar se, poput "Transformersa", u samo 2 minute i 15 sekundi sposoban pretvoriti iz automobila u leteći automobil, tj. manji putnički zrakoplov. Ovaj je neobični leteći auto svoj prvi let imao u listopadu prošle godine, kada je poletio i sletio na pistu u zračnoj luci Piešťany u Slovačkoj. Sada je, pak, odradio i prvi međugradski let.

Na BMW-ov pogon

Dogodilo se to prošloga ponedjeljka, 28. lipnja, kada je Aircar poletio s malenog sportskog aerodroma Nitra te nešto kasnije sletio na pistu zračne luke u Bratislavi. Let je trajao 35 minuta uz brzinu krstarenja od 170 km/h, a sve je zabilježeno na priloženom videu. Bio je to ukupno 142. uspješni pokusni let ovog prototipa, u čiji je razvoj uloženo oko dvije godine i oko 2 milijuna eura.

Profesor Stefan Klein, tvorac Aircara, kaže kako njegov leteći automobil ima doseg oko 1.000 kilometara, plafon leta mu je oko 2,500 metara, a do sada je skupio oko 40 sati naleta. Ovaj automobil/zrakoplov, za razliku od putničkih dronova i raznih drugih prototipa koje posljednjih godina gledamo, ne pogoni električna energija, niti ima mogućnost vertikalnog polijetanja i slijetanja.

Naprotiv, on polijeće i slijeće poput sportskog zrakoplova, a pogoni ga BMW-ov benzinski motor zapremnine 1,6 litara i snage 140 KS. No, za razliku od drugih, ovdje je riječ o pravom automobilu koji se može voziti cestom, koji se pretvara u pravi zrakoplov. Jedan ga je britanski profesor nazvao "djetetom Bugatti Veyrona i Cesne 172". Sljedeći korak slovačke kompanije bit će pokušaj certificiranja ovog vozila kako bi se i službeno potvrdilo da je ono sigurno za vožnju, let, a u konačnici i za prodaju.