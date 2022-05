Robot-kuhar imitira ljudsko žvakanje i kušanje hrane

Da robot može skuhati slasno jelo, to smo već vidjeli. No, da može pritom i kušati je li ono ispalo kako treba, to još nismo. Tehnologija za ovaj proces nastala je na Cambridgeu

Roboti koji su u stanju zamijeniti kuhare u nekim fazama procesa pripreme hrane relativna su novost na tržištu, a vidjeti ih u akciji možete i u Hrvatskoj. No, tu je primarno riječ o robotima koji rade po zadanom receptu i s programiranim količinama namirnica i začina. Stručnjaci s Cambridgea sada su, u suradnji s proizvođačem kućanskih aparata Beko, nadogradili jednog robotskog kuhara i to na način da on može, osim pripreme, hranu i kušati te doraditi prema potrebi.

Robotski liz

Robotska ruka, inače namijenjena dodavanju namirnica i miješanju jela, u ovom je slučaju prenamijenjena u "robotski jezik". Stroj koji je do sada bio treniran izraditi omlet, po novome ga može i kušati te odrediti je li pripremljeni obrok dovoljno slan – i to u više faza koje imitiraju ljudsko žvakanje. Naime, okus jela mijenja se dok žvačemo, pa se potpuna percepcija okusa može dobiti tek ako se simulira taj proces, a to je upravo ono što ovaj robot čini.

Njegova robotska ruka izmjerit će količinu soli u jelu, potom bi ga trebala "sažvakati" te mjeriti koliko je ono slano nakon toga. Na temelju dobivenih rezultata dat će svoju ocjenu, tj. usporediti dobiveno jelo s idealnim okusom koji su odredili profesionalni ljudski kušači. Stručnjaci koji stoje iza ove inovacije vjeruju da će ona unaprijediti procese robotskog kuhanja kako bi jela zaista bila onakva kakva bi trebala biti, tj. da bi se lakše mogla prilagoditi različitim ukusima.

S tehnološke strane ne radi se o prevelikom izazovu. Na robotsku ruku postavljen je senzor koji mjeri salinitet hrane, a ona je programirana tako da sondira porciju na više mjesta. Potom se jelo promiješa (za sada to čine ljudi u laboratoriju, a kasnije će i "žvakanje" biti automatizirano) pa se ponovno podvrgava kušanju.

Očitanje traje svega nekoliko sekundi, a njegov rezultat može se iskoristiti u promjeni inicijalnog recepta i poboljšanju robotskih kuharskih vještina. U budućnosti bi, smatraju u Beku i na Cambridgeu, ovakvi roboti trebali dobiti i funkcije detekcije slatke ili masne hrane, tj. proširiti paletu okusa koju prepoznaju.