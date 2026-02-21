Samsung napravio važan korak prema razvoju 6G mreže

Samsung ovim potezom potvrđuje da nije samo proizvođač mobitela te se sve snažnije pozicionira kao važan igrač u razvoju mreža nove generacije

Samsung je objavio da je uspješno dovršio testiranje jedne od ključnih tehnologija za razvoj budućih 6G mreže. Riječ je, naime, o tehnologiji eXtreme multiple-input multiple-output (X-MIMO), koju je tvrtka testirala u suradnji s KT Corporationom.

Prema Samsungovom priopćenju, testiranje je provedeno u frekvencijskom pojasu od 7 GHz, koji se trenutno smatra jednim od najperspektivnijih za razvoj 6G mreža.

„Tijekom terenskog testiranja tvrtke su postigle vršnu brzinu preuzimanja podataka do 3 Gbps u frekvencijskom pojasu od 7 GHz koristeći X-MIMO tehnologiju. Ovaj iskorak omogućen je tehnologijom antena iznimno visoke gustoće, koja omogućuje ugradnju znatno većeg broja antenskih elemenata u uređaj sličnih dimenzija kao dosad. Smatra se jednim od ključnih temelja budućih 6G mreža, a omogućuje čak četiri puta veću gustoću antena u odnosu na postojeće 5G sustave“, navode iz Samsunga

Tijekom testiranja, istraživači su s bazne stanice prema korisničkom uređaju istodobno prenosili osam podatkovnih tokova. KT Corporation pritom je osigurao uvjete koji oponašaju realno, vanjsko mrežno okruženje.

Iako je 6G još godinama udaljen od komercijalne primjene, ovakva testiranja pokazuju u kojem smjeru ide razvoj mobilne infrastrukture. Očekuje se da bi 6G mreže u budućnosti trebale donijeti znatno veće brzine, manju latenciju i pouzdaniju povezivost za napredne AI sustave, autonomna vozila i proširenu stvarnost.