Univerzalni 6G čip s integriranim spektrom

Kinezi su predstavili čip koji omogućuje ultra-brzi mobilni Internet i širu pokrivenost korištenjem svih bežičnih frekvencija, čime se otvaraju nove mogućnosti za povezivanje udaljenih područja

Inženjeri Pekinškog sveučilišta i Gradskog sveučilišta u Hong Kongu predstavili su prvi univerzalni 6G čip koji podržava cijeli spektar frekvencija od 0,5 do 115 GHz, a dimenzije su mu samo 11 x 1,7 mm. Ova inovacija omogućava mobilni Internet i brzine veće od 100 gigabita u sekundi, dovoljno za prijenos 8K filma od 50 GB u nekoliko sekundi, što bi moglo smanjiti digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja i proširiti pokrivenost na sve bežične pojaseve.

Vijest o univerzalnom 6G čipu službeno je objavljena i popularizirana ovih dana, no Kinezi već nekoliko godina rade na ovoj tehnologiji. Razni prototipovi i 6G testne mreže predstavljeni su još lani, a komercijalizacija je najavljena za kraj desetljeća CityU

Za razliku od dosadašnjih sustava koji su zahtijevali više odvojenih radio sustava za pokrivanje svih frekvencija, ovaj čip omogućava besprijekorno prebacivanje između različitih frekvencijskih područja: kako milimetarskih i terahercnih za brze aplikacije kao što su VR i kirurške procedure, tako i niskofrekventnih pojaseva za široku pokrivenost u ruralnim krajevima, podmorju ili pak svemiru.

Brže od treptaja oka

Tehnologija je bazirana na fotoničko-elektroničkoj integraciji, što omogućuje stabilan prijenos podataka i automatsko izbjegavanje smetnji u realnom vremenu.

U laboratorijskim uvjetima postignuta je brzina iznad 100 Gbps s pouzdanom vezom kroz cijeli spektar, a sustav može dinamički birati frekvencije u samo 180 mikrosekundi, što je stotine puta brže od ljudskog treptaja. Uz daljnji razvoj, ovaj čip mogao bi, kažu, dovesti do pametnijih, fleksibilnijih mreža temeljenih na AI-u te setova veličine USB sticka za mobitele, bežične stanice, dronove i IoT uređaje.