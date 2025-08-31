Univerzalni 6G čip s integriranim spektrom

Kinezi su predstavili čip koji omogućuje ultra-brzi mobilni Internet i širu pokrivenost korištenjem svih bežičnih frekvencija, čime se otvaraju nove mogućnosti za povezivanje udaljenih područja

Mladen Smrekar nedjelja, 31. kolovoza 2025. u 15:02
Novi čip omogućava brzine veće od 100 gigabita u sekundi, dovoljno za prijenos 8K filma od 50 GB u nekoliko sekundi 📷 CityU
Inženjeri Pekinškog sveučilišta i Gradskog sveučilišta u Hong Kongu predstavili su prvi univerzalni 6G čip koji podržava cijeli spektar frekvencija od 0,5 do 115 GHz, a dimenzije su mu samo 11 x 1,7 mm. Ova inovacija omogućava mobilni Internet i brzine veće od 100 gigabita u sekundi, dovoljno za prijenos 8K filma od 50 GB u nekoliko sekundi, što bi moglo smanjiti digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja i proširiti pokrivenost na sve bežične pojaseve.

Vijest o univerzalnom 6G čipu službeno je objavljena i popularizirana ovih dana, no Kinezi već nekoliko godina rade na ovoj tehnologiji. Razni prototipovi i 6G testne mreže predstavljeni su još lani, a komercijalizacija je najavljena za kraj desetljeća 📷 CityU
Za razliku od dosadašnjih sustava koji su zahtijevali više odvojenih radio sustava za pokrivanje svih frekvencija, ovaj čip omogućava besprijekorno prebacivanje između različitih frekvencijskih područja: kako milimetarskih i terahercnih za brze aplikacije kao što su VR i kirurške procedure, tako i niskofrekventnih pojaseva za široku pokrivenost u ruralnim krajevima, podmorju ili pak svemiru.

Brže od treptaja oka

Tehnologija je bazirana na fotoničko-elektroničkoj integraciji, što omogućuje stabilan prijenos podataka i automatsko izbjegavanje smetnji u realnom vremenu.

Šip omogućava besprijekorno prebacivanje između različitih frekvencijskih područja: kako milimetarskih i terahercnih za brze aplikacije kao što su VR i kirurške procedure, tako i niskofrekventnih pojaseva za široku pokrivenost u ruralnim krajevima, podmorju ili pak svemiru 📷 CityU
U laboratorijskim uvjetima postignuta je brzina iznad 100 Gbps s pouzdanom vezom kroz cijeli spektar, a sustav može dinamički birati frekvencije u samo 180 mikrosekundi, što je stotine puta brže od ljudskog treptaja. Uz daljnji razvoj, ovaj čip mogao bi, kažu, dovesti do pametnijih, fleksibilnijih mreža temeljenih na AI-u te setova veličine USB sticka za mobitele, bežične stanice, dronove i IoT uređaje.



