'Ultrabroadband' 6G čip 10 puta brži od 5G

Kineski i američki inženjeri predstavili su 6G čip koji omogućava internetske brzine veće od 100 gigabita u sekundi, što je deset puta brže od teorijske granice 5G mreža i gotovo 500 puta brže od njihove prosječne brzine. Ovaj minijaturni čip veličine 11 mm x 1,7 mm razvili su istraživači Sveučilišta u Pekingu, Gradskog sveučilišta u Hong Kongu i Kalifornijskog sveučilišta u Santa Barbari, a detalji su objavljeni u časopisu Nature.

Ultraširokopojasna integrirana fotonika priprema bežične mreže za sve scenarije Zihan Tao i sur.

Čip radi na širokom rasponu frekvencija od 0,5 GHz do 115 GHz. Umjesto da koristi devet zasebnih radio komponenti, sve frekvencije pokriva jedinstveni elektro-optički modul koji radio signale pretvara u optičke te optoelektronički oscilatori koji stvaraju stabilne i čiste radio valove.

Prilagodljiv čip

Ovakav ultrabroadband omogućava brzine prijenosa iznad 100 Gbps. Čip je lako prilagodljiv pa u slučaju smetnji signal može brzo prebaciti frekvencijski kanal.

Dijagrami novog čipa Zihan Tao i sur.

Ova tehnologija važan je iskorak prema 6G mrežama koje obećavaju ultra-visoke brzine, nisku latenciju i integraciju umjetne inteligencije za optimizaciju mreža u stvarnom vremenu. Iako je infrastruktura za 6G još u fazi izrade, ovakav čip, uvjeravaju njegovi tvorci, otvara nove mogućnosti poput holografskih operacija i masivnog prijenosa podataka u stvarnom vremenu.