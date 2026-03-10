Samsung testira baterije od čak 18.000 mAh

Samsung navodno testira nove silicij-ugljične baterije kapaciteta do čak 18.000 mAh, ali je za masovnu primjenu potrebno još dosta dorade

Matej Markovinović utorak, 10. ožujka 2026. u 19:17
📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Na X-u su objavljeni interni testni izvještaji Samsungove baterijske divizije Samsung SDI koji otkrivaju da tvrtka aktivno testira nove silicij-ugljične (Si-C) baterije velikog kapaciteta. Među njima ima modela od 12.000 i 18.000 mAh, ali na žalost kupaca, tehnologija još nije spremna za masovnu primjenu.

Naime, prema dostupnim podacima, baterije od 12.000 i 18.000 mAh tijekom testiranja izdržale su oko 960 ciklusa punjenja, što je osjetno manje od ciljanih 1.500 ciklusa. Upravo je trajnost jedan od glavnih izazova koje Samsung SDI još pokušava riješiti.

Baterija kapaciteta 12.000 mAh, označena kao SDI-DC12K-SiC-V2, koristi dvostruku konstrukciju ćelija. Sastoji se od jedne ćelije kapaciteta 6.800 mAh debljine 4,7 mm te druge od 5.200 mAh debljine 3,2 mm. Ukupna debljina baterijskog sklopa trebala bi biti manja od 9,3 mm, iako su pojedini testni uzorci ispali nešto deblji.

Veći model, SDI-TC18K-SiC s kapacitetom od 18.000 mAh, koristi trostruku konstrukciju ćelija. Ona uključuje ćelije od 6.699 mAh (4,2 mm), 6.000 mAh (3,9 mm) i 5.257 mAh (3,28 mm). Planirana debljina sklopa je oko 12,3 mm, no termalni slojevi između ćelija povećali su debljinu testnih primjeraka na oko 12,8 mm.

Prema bilješkama iz testiranja, Samsung SDI planira redizajnirati slojeve između ćelija i način njihova slaganja, a paralelno radi i na poboljšanju firmvera za upravljanje baterijom kako bi se postigla bolja stabilnost i dulji životni vijek.

Procjenjuje se da bi baterija od 12.000 mAh mogla omogućiti 20 do 25 sati uključenog zaslona u mobitelu koji koristi 4G i Wi-Fi povezivost i da bi na kraju trebala ostati relativno tanka. S druge strane, veći model baterije od 18.000 mAh fokusiran je isključivo za maksimalni kapacitet i dugotrajnu autonomiju, bez optimizacije za druge stvari poput tanke konstrukcije ili manje mase.

Ako Samsung uspije završiti razvoj i testiranja, nove baterije mogle bi se pojaviti u budućim flagship modelima, potencijalno već u nadolazećoj seriji Galaxy S27.

