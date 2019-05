Snijeg kao obnovljivi izvor električne energije

Pahulje snijega koje zimi padaju na tlo sa sobom nose pozitivan električni naboj. Ta je činjenica odavno poznata, no do sada nije bilo uspješnih načina da bi se ona iskoristila u praksi. Dvojica znanstvenika sa sveučilišta UCLA, Maher El-Kady i Richard Kaner, odlučila su to promijeniti, pa su razvili uređaj koji je u stanju stvarati električnu energiju upravo iz – snijega.

Njihov generator naziva se Snow TENG i radi na principu triboelektričnog efekta (odatle i kratica TENG, tj. triboelectric nanogenerator) koji trenjem jednog materijala o drugi stvara razmjenu elektrona među njima, i samim time proizvodi električnu energiju. Slično se događa trljanjem češlja o kosu, cipela po tepihu i sličnim radnjama koje stvaraju statički elektricitet. U ovom slučaju radi se o pozitivno nabijenom snijegu i negativno nabijenoj podlozi izrađenoj od silicija koje među sobom također proizvode elektricitet.

Snow TENG generator moguće je izraditi tehnologijom 3D ispisa, nanošenjem sloja silicija na elektrode. Autori ovog uređaja imaju za sada tek prototip koji služi kao dokaz valjanosti koncepta, a kažu kako će njihov generator biti moguće ugraditi u solarne fotonaponske panele. To bi značilo da bi istim panelima trebalo biti moguće stvarati električnu energiju i kad ima sunčeve svjetlosti i kad padne snijeg.

Za sada je, kao i kod svih prototipa, efikasnost iznimno malena. Snow TENG stvara tek oko 0,2 mW električne energije po kvadratnom metru, što je u ovom trenutku dovoljno tek za napajanje kakvih manjih senzora na meteorološkim stanicama. Druga primjena u ovom je slučaju moguća, primjerice, na skijama ili čizmama, na kojima bi se razni senzori ili uređaji mogli napajati samo kretanjem po snijegu. Prostora za napredak svakako ima.