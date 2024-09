Staklene cigle iz 3D pisača čvrste kao betonski blokovi

Obnovljiva, ekološki održiva gradnja građevina od recikliranih materijala, k tome jednostavna kao da je riječ o slaganju Lego kockica, s mogućnošću rastavljanja nakon upotrebe i ponovne izgradnje neke nove građevine. Takva ideja zvuči kao utopija, no korak prema njezinom su ostvarenju načinili inženjeri s prestižnog MIT-a. Na tom su sveučilištu, naime, inženjeri motivirani ekološkom izgradnjom i potencijalom neke takve idealne budućnosti razvili metodu 3D ispisa građevnih blokova – od stakla.

Zidanje staklom

Unutar kompanije Evenline, osnovane na MIT-u, osmislili su način ispisivanja višeslojnih čvrstih struktura, s tlocrtom nalik na broj osam, koje se mogu međusobno spajati poput dječjih plastičnih kockica za igru. No, umjesto od plastike, ispisali su ih od 100% recikliranog i ekološki održivog stakla, pa dobili prilično iznenađujuća svojstva. U ispitivanjima se pokazalo da ovako ispisane staklene cigle mogu izdržati terete usporedive s onima kod betonskih blokova, a uz to su višestruko iskoristive – kako slaganjem, rastavljanjem i ponovnim slaganjem struktura, tako i ponovnim recikliranjem, pokaže li se za time potreba.

Stručnjaci su o svemu napisali i rad, objavljen u časopisu Glass Structures and Engineering. U njemu opisuju način izrade, tehničke i strukturalne karakteristike svojeg građevinskog materijala, navodeći da su analizirali tri tipa. Potpuno šuplje strukture, popunjene, kao i one izrađene djelomično ispisivanjem, a djelomično lijevanjem stakla. Svaka od njih ima svoje posebnosti, no ističu da cigle šuplje strukture vjerojatno najprije pronaći svoju primjenu u gradnji, dok one ispunjene staklom pružaju mogućnost izgradnje potpuno prozirnih, a opet čvrstih, struktura (pregradnih zidova, fasada i slično).

Ethan Townsend / MIT

Pri izradi korišten je 3D pisač vlastite izrade, spojen s peći koja tali zdrobljene staklene boce u "filament" za ispisivanje u slojeve. Ispisane cigle oblika su osmice, što im omogućava slaganje u ravne ili zakrivljene oblike, a imaju i ugrađene "čepove" kao kod Lego kockica kako bi se mogle međusobno spojiti. Tim će nastaviti s ispitivanjem svojstava ovakvih građevnih blokova, a već planiraju od njih složiti i pokaznu privremenu strukturu, poput paviljona, kako bi javnosti predočili mogućnosti gradnje aditivno proizvedenim staklenim opekama.