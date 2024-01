Testiran novi britanski laserski top koji precizno pogađa pokretne leteće mete

Iz Ministarstva obrane Ujedinjenog Kraljevstva izvještavaju da je na nedavnom testiranju, održanome na testnom poligonu kod arhipelaga Hebrida, u moru sjeverozapadno od Škotske, prvi put potvrđena nova mogućnost dalekometnog laserskog topa domaće proizvodnje. Ovo visokotehnološko oružje tipa Laser Directed Energy Weapon (LDEW) te službenog naziva DragonFire, dokazalo je da može biti efikasno pri gađanju pokretnih letećih meta. Prvi je to put da je ovakav test obavljen u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Made in UK"

U priopćenju se navodi da su detalji o dometu laserske zrake proglašeni tajnim, no napominju da je riječ o oružju koje pogađa mete u vidnom polju i može ciljati u bilo koju vidljivu metu. Umjesto da navedu točnu udaljenost testnog pogotka, tek su ovim riječima opisali preciznost DragonFirea: "Potrebna preciznost jednaka je onoj kao da gađate kovanicu od jedne funte na udaljenosti od kilometra".

Dalje navode poznate prednosti laserskih topova. Oni su, kažu, brzi jer "ispucavaju" zrake brzinom svjetlosti, a njihova velika snaga (od ranije znamo da je to red veličine 50 kW) može prerezati metu i dovesti do strukturnog kvara, ili pak do ozbiljnije štete pogodi li laser bojevu glavu.

O troškovima gađanja laserom također su se izrazili opisno: "Deset sekundi rada ovog lasera košta jednako kao da sat vremena koristite grijalicu", pojašnjavajući da laserska oružja mogu u budućnosti postati jeftina alternativa raketama u određenim situacijama. Tipično je, kažu, trošak po laserskom "hicu" manji od 10 funti (što je neusporedivo s bilo kojom raketom zemlja-zrak).

DragonFire je proizvod tehnološkog laboratorija Ministarstva obrane UK (Defence Science and Technology Laboratory) te partnerskih kompanija MBDA, Leonardo i QinetiQ. Rezultat je ulaganja britanskih vlasti i vojne industrije u oružja visoke tehnologije, većega od 100 milijuna funti.

"Ispitivanja DragonFirea na Hebridima pokazala su da naša vodeća svjetska tehnologija može pratiti i pogađati mete na velikoj udaljenosti. U svijetu rastućih prijetnji znamo da naš fokus mora biti na pružanju sposobnosti borcima i nastojat ćemo ubrzati sljedeću fazu aktivnosti", poručuju iz Ministarstva obrane.