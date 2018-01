Umjetna inteligencija na kineskim cestama

Kina je objavila detalje o ambicioznom planu da do 2020. godine o pola automobila na kineskim cestama s implementiranom umjetnom inteligencijom te bežičnom mrežom za komunikaciju takvih vozila

Predstavnik kineske Nacionalne komisije za razvoj i reforme (NDRC) najavio je ambiciozan plan kojim tamošnje vlasti žele dovesti umjetnu inteligenciju i na kineske ceste.

Cilj je Kine da umjetna inteligencija bude implementirana na barem polovici automobila koji će se naći na kineskim cestama 2020. godine te da 90% velikih kineskih gradova i autocesta tada bude pokriveno bežičnom mrežom, kako bi se ostvarila učinkovita komunikacija između pametnih vozila.

Cilj Kine je do 2025. godine postati svjetski lider na području umjetne inteligencije, za što će do 2020. godine biti izdvojeno preko 22,15 milijardi dolara. Kao dio tog plana spominju se i pametni automobili, a do 2035. godine, prema riječima predstavnika NDRC-a, Kina bi trebala biti jedan od vodećih proizvođača takve vrste vozila.