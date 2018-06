Uspješno testiranje velike bespilotne letjelice u civilnom zračnom prostoru

Bespilotna, točnije iz daljine upravljana letjelica Ikhana koju je razvila NASA, 12. ovoga mjeseca je po prvi puta obavila samostalni let, bez sigurnosnog pratećeg zrakoplova u sustavu Nacionalnog zračnog prostora (National Airspace System) u SAD. Ovaj povijesni let važan je korak prema normalizaciji aktivnosti velikih bespilotnih letjelica u zračnom prostoru koji koriste komercijalni civilni letovi te privatni piloti.

Ikhana je bazirana na General Atomics bespilotnoj letjelici raspona krila 20 metara

Pokusni let koji je uspješno obavljen u svim fazama otvara vrata raznim uslugama koje će se moći pružati pomoću bespilotnih letjelica u civilnom zračnom prostoru. Ovo uključuje nadzor i borbu protiv požara u prirodi, traganje i spašavanje u kriznim situacijama te brojne druge, a tehnologija korištena u Ikhnani moći će se smanjiti te u budućnosti koristiti u privatnom zrakoplovstvu (General Aviation).

I prije su ovakve velike bespilotne letjelice obavljale misije u civilnom zračnom prostoru, ali nikada ranije bez pratnje sigurnosnog zrakoplova

Temeljite pripreme za ovaj let uključivale su razvoj opreme, ali i temeljitu koordinaciju s Federalnom Zrakoplovnom Administracijom (Federal Aviation Administration - FAA) u SAD. Upravo ova ustanova je bila ključna u izdavanju posebnih dozvola potrebnih za ovo testiranje. Da bi došli do dozvala u NASA-i su trebali razviti i implementirati odgovarajuće sustave koji su nastali u suradnji s partnerima. General Atomics Aeronautical Systems Inc je tvrtka odgovorna za radar, Honeywell je Ikhanu opremio TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System) sustavom te "Detect and Avoid" sustavom za praćenje koji objedinjuje dostupne signale raznih senzora.

Tehnologije razvijene za ovaj projekt nose veliki potencijal za buduću primjenu

Let je krenuo iz zrakoplovne baze Edwards u Kaliforniji nakon čega je zrakoplov ubrzo ušao u zračni prostor klase A gdje lete komercijalni zrakoplovi. Uslijedilo je uspješno testiranje koje je uključivalo komunikaciju s kontrolom leta i promjenu nadležne kontrole. Tijekom povratka na jug prema matičnoj bazi zrakoplov je ušao u zračni prostor klase E gdje lete privatni zrakoplovi, a simuliran je prilaz zračnoj luci Victorville, u koordinaciji s kontrolom leta. Po ispunjavanju svih ciljeva misije zrakoplov je napustio civilni zračni prostor te se vratio u bazu.

Temeljita priprema rezultirala je odličnim rezultatima ovog testiranja pa u upravljačkom centru mogu biti zadovoljni

Ovaj let predstavlja prekretnicu jer je prvi let velike bespilotne letjelice u civilnom zračnom prostoru SAD, a bez pratnje sigurnosnog pratećeg zrakoplova. Napredna tehnologija korištena u ovom letu uvelike unapređuje sigurnost tijekom leta velikim bespilotnim letjelicama pa kao posljedicu možemo očekivati skoru korekciju zakona u SAD, ali i uvođenje novih sigurnosnih tehnologija u zrakoplovstvo općenito.

Ikhana je inače bazirana na General Atomics MQ-9 Reaper odnosno Predator B bespilotnoj letjelici.

Predator B se od predstavljanja 2007. godine koristi za razne funkcije u Zrakoplovstvu SAD, za graničnu kontrolu iste zemlje te u zračnim snagama Australije, Indije i nekolicine država Europe. Riječ je o zrakoplovu raspona krila od 20 metara koji pogoni jedan turboprop motor snage 960 KS. O raširenosti ovih zrakoplova te rastu njihove popularnosti govori podatak da je broj pilota koji se u Zrakoplovstvu SAD obučavaju za upravljanje naprednim bespilotnim letjelicama premašio broj pilota koji se obučavaju za bilo koji drugi borbeni sustav.