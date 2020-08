Vjerovali ili ne, može se - Doom na 1000 fps!

Jedan od zanimljivijih videa koje možete pronaći na YouTubeu je i ovaj tekućim dušikom hlađene konfiguracije koja "vrti" Doom Eternal na 1.000 fps.

Sve je, zapravo, počelo u veljači kada je glavni programer Tech 7 grafičkog sustava (na kojem se izvodi Doom Eternal) u razgovoru s IGN-ovcima rekao da engine omogućava do 1000 fps-ova za one koji imaju dovoljno jak hardver da to podrže.

Bethesda, izdavač, je nakon toga odlučila angažirati poljsku tvrtku X-kom, specijaliziranu za elektroničku opremu, da složi konfiguraciju koja bi i dosegla tih sanjanih 1000 sličica u sekundi. Rezultat je tekućim dušikom hlađen sljedeći slaganac:

Procesor: Intel Core i7 9700K @ 6.6GHz

Intel Core i7 9700K @ 6.6GHz Matična ploča: ASUS Maximus XI APEX

ASUS Maximus XI APEX Grafička kartica: ASUS RTX2080Ti Strix @ 2.4GHz

ASUS RTX2080Ti Strix @ 2.4GHz RAM: HyperX Predator 4000MHz CL19 2x8GB

HyperX Predator 4000MHz CL19 2x8GB Disk: Samsung 512GB M.2 NVMe Evo Plus

Samsung 512GB M.2 NVMe Evo Plus Napajanje: Be Quiet 1200W Straight Power

Dakle, otprilike 20 kuna po sličici u sekundi, ne računajući potrošni materijal u vidu hladila.