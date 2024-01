A1 Hrvatska u svoju ponudu dodao i Netflix

Povodom sklapanja partnerstva s Netflixom, kao dio posebne promotivne ponude, A1 Hrvatska svim novim i postojećim korisnicima mobilnih tarifa Savršena+ i Apsolutna te internet paketa Mega NET i Giga NET poklanja Netflixov Osnovni paket u trajanju od šest mjeseci. Korisnici mogu aktivirati ovu pogodnost putem Moj A1 aplikacije, A1 weba i na svim A1 prodajnim mjestima, koja će biti dostupna za aktivaciju do šest mjeseci od dana aktivacije.

Svi korisnici Netflix mogu gledati na bilo kojem podržanom pametnom televizoru, telefonu, tabletu, playeru za streaming ili igraćoj konzoli koja se povezuje na internet i nudi aplikaciju Netflix ili na netflix.com. Kao što je poznato ovaj streaming servis nudi raznolike serije i filmove za svačiji ukus, među kojima se mogu pronaći favoriti kao što su Stranger Things, Rebel Moon, The Witcher, Leo, Black Mirror ili Leave the World Behind.

„Uvrštavanje Netflixa u našu ponudu sljedeći je inovativni iskorak k još boljem korisničkom iskustvu, kojim nastavljamo predvoditi na domaćem tržištu. Nudeći pristup ovom popularnom servisu, korisnicima donosimo najbolje od zabave iz udobnosti njihovog doma. Kontinuiranim obogaćivanjem našeg portfelja usluga nastojimo izlaziti iz okvira standardnih telekom ponuda, nudeći premium uslugu koja je još bolje prilagođena potrebama i željama korisnika“, izjavila je Monika Majstorović, direktorica marketinga za privatne korisnike, A1 Hrvatska.

A1 korisnici svojom Netflix pretplatom mogu upravljati i mijenjati je unutar Moj A1 aplikacije kad god požele. Mogu otvoriti novi Netflix račun, a ako već posjeduju korisnički Netflix račun, mogu ga preseliti na A1 bez potrebe za izradom novog računa. Nakon isteka promotivnog razdoblja Netflix pretplatu mogu plaćati u sklopu mjesečnog računa za telekom usluge.

Cijene

Nakon isteka promotivnog razdoblja cijena Netflix Osnovnog paketa iznosit će 4,99 eura mjesečno. Osim Osnovnog, korisnicima su na raspolaganju još dva paketa – Standardni i Premium. Standardni paket po cijeni od 7,99 eura mjesečno nudi gledanje sadržaja na svim uređajima u punoj HD rezoluciji od 1080p, dok će Premium paket pružati najbolji doživljaj gledanja sadržaja uz ultra HD rezoluciju od 4K i HDR tehnologiju po mjesečnoj cijeni od 9,99 eura.