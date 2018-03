Hrvatski Telekom nudi internet korisnicima kućnog interneta i izvan kuće

Hrvatski Telekom u sklopu proslave drugog rođendana usluge Magenta 1 nudi uslugu Internet posvuda, rečeno je na današnjoj tiskovnoj konferenciji ove kompanije. Za 49 kuna mjesečno HT svojim korisnicima kućnog interneta nudi 30 GB internetskog prometa kojeg mogu koristiti "gdje god se nalazili".

"Usluga je dostupna uz dodatni prijenosni router kome nije potreban električni priključak kako bi korisnika opskrbljivao internetom i izvan njegovog doma. Kako bi korisnici HT-a neometano mogli uživati u najboljem sportskom, filmskom i zabavnom sadržaju, usluga Internet posvuda uključuje neograničen promet za gledanje MAXtv To Go usluge. Za sve one kojima neograničena televizija u pokretu i dodatnih 30 GB za ostale sadržaje nije dovoljno za korištenje interneta izvan doma, mogu nadograditi svoj paket sa dodatnih 20 GB za 40 kuna", kažu u HT-u.

Hrvatski Telekom najavio je i "spektakularan koncert Tonyja Cetinskog" u povodu drugog rođendana Magente 1, a slavni pjevač nastupio je i na tiskovnoj konferenciji te je najavio niz iznenađenja na svom koncertu, koji će se održati 14. travnja na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

"Ugostit će specijalne goste, mlade pjevačke nade Juru Brkljaču, Marka Kutlića i Davida Temelkova, a njima će podršku pružiti i 11 vrhunskih gudačica TonyC Orchestra. Koncert će se moći pratiti uživo putem MAXtv-a, aplikacije MAXtv To Go te tportala kao i Facebook i YouTube kanala Hrvatskog Telekoma. Novi album Tonyja Cetinskog „Kao u snu" premijerno će biti objavljen upravo na dan koncerta 14. travnja i bit će dostupan ekskluzivno za besplatni download na mobilnoj aplikaciji Moj Telekom", stoji u priopćenju Hravtskog Telekoma.