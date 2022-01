Američke aviokompanije se predomislile - 5G ipak ne predstavlja problem radiovisinomjerima

Proteklih se mjeseci američke aviokompanije i Savezna uprava za letenje (FAA) protive implementaciji 5G stanica na aerodromima i oko aerodroma, jer one, prema njihovim navodima, mogu ometati radiovisinomjere u zrakoplovima.

Podsjetimo, radiovisinomjer uređaj je koji posadama zrakoplova omogućava da čak i u uvjetima nulte vidljivosti imaju pouzdani podatak o tome koliko se nalaze iznad tla, odnosno najviše prepreke na tlu.

Vizualizacija radiovisinomjera

U priču se, naravno, uključila i FAA koja je zatražila odgodu uvođenja 5G stanica u područjima aerodroma. No, ova se zavrzlama bliži kraju, jer je FAA odobrila oko 78 posto američkih zrakoplova za slijetanje u uvjetima slabe vidljivosti, a izvršni direktori aviokompanije kažu da nije komplicirano osigurati da radiovisinomjeri rade u 5G područjima.

Naime, tijekom proteklog tjedna, FAA je objavila odobrenja za 13 radiovisinomjera koji mogu filtrirati 5G C-Band, radiofrekvencijski pojasni raspon koji ide od 3,7 do 4,2 GHz. To uključuje i one koje koriste svi modeli Boeinga 717, 737, 747, 757, 767, 777, 787 i MD-10/-11; svi modeli Airbus A300, A310, A319, A320, A330, A340, A350 i A380, kao i Embraer 170 i 190.

Boeing 787. Foto: Unsplash

Međutim, kako piše ArsTechnica, kasnije ove godine moglo bi doći do još jedne zavrzlame, kada AT&T i Verizon ukinu privremena 5G ograničenja oko aerodroma. Kako se do sad čini, izvršni direktori aerokompanija su zadovoljni, iako FAA nije zapravo potvrdila da će radiovisinomjeri nastaviti raditi nakon što se ukinu ograničenja.

Više o radiovisinomjeru i njegovoj povezanosti s 5G mrežom i avijacijom u SAD-u, možete pročitati u tekstu kojeg smo objavili prošlog tjedna.