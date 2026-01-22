Blue Originova konstelacija TeraWave najavljuje brzine do 6 Tbps iz svemira

Bezosova svemirska kompanija predstavila je inovativnu satelitsku konstelaciju koja će od 2027. godine pružati visoke simetrične brzine, ciljajući na vladine i poslovne korisnike te kritičnu infrastrukturu

Sandro Vrbanus četvrtak, 22. siječnja 2026. u 16:40

Svemirska kompanija Blue Origin, u vlasništvu Jeffa Bezosa, službeno je predstavila TeraWave, svoju buduću naprednu satelitsku komunikacijsku mrežu dizajniranu za isporuku visokih simetričnih brzina prijenosa podataka. Prema najavama te će brzine ići sve do 6 Tbps i bit će dostupne bilo gdje na Zemlji.

Preko 5.000 satelita

Ovo je već drugi ulazak Bezosovih kompanija na tržište satelitskog pristupa Internetu, nakon što su nedavno predstavili izravnog konkurenta SpaceX-ovom Starlinku u obliku projekta Amazon Leo (ranije poznatoga kao Kuiper). Leo će nuditi brzine pristupa do 1 Gbps u downloadu te do 400 Mbps u uploadu, što ga pozicionira kao uslugu za "obične" privatne i male poslovne korisnike. Nasuprot tome, sustav TeraWave primarno je namijenjen velikim poslovnim subjektima, podatkovnim centrima i vladinim korisnicima koji zahtijevaju visoku pouzdanost i kapacitet za svoje kritične operacije.

TeraWave tako nastoji popuniti tržišnu prazninu u povezivosti tamo gdje je postavljanje optičke infrastrukture preskupo ili tehnički neizvedivo, a zahtjevi previsoki da bi ih ispunili Starlink ili Leo. Arhitektura mreže temelji se na 5.408 optički povezanih satelita raspoređenih u nisku i srednju Zemljinu orbitu. Takav više-orbitalni dizajn omogućuje ultrabrze veze između globalnih čvorišta i distribuiranih korisnika, osiguravajući stabilnu povezivost čak i u udaljenim, ruralnim ili prigradskim područjima.

Usporedba karakteristika s postojećim konstelacijama (misli se na Starlink i Leo)

Korisnički terminali i pristupne točke bit će dizajnirani za brzo postavljanje i laku integraciju s postojećom infrastrukturom visokog kapaciteta, najavljeno je iz Blue Origina. Sustav će ponuditi rješenje za korisnike koji traže veću propusnost, simetrične brzine slanja i preuzimanja podataka te brzu skalabilnost.

Kombinacija RF i optičke tehnologije

TeraWave nadopunjuje postojeću zemaljsku optičku mrežu kombinacijom RF i optičke povezivosti. Korisnici diljem svijeta moći će pristupiti brzinama do 144 Gbps putem Q/V-pojasa iz konstelacije od 5.280 satelita iz niske orbite, dok se vršni kapacitet od 6 Tbps ostvaruje preko optičkih veza putem 128 satelita u srednjoj orbiti.

Pored klasičnog pristupa Internetu poslovne klase, TeraWave omogućuje i izravnu "point-to-point" povezivost. Ovakva fleksibilnost dopušta klijentima da sami biraju propusnost i fizičku prisutnost mreže ovisno o promjenama u njihovim potrebama. Implementacija cijelog sustava i lansiranje prvih satelita konstelacije TeraWave planirano je za četvrto tromjesečje 2027. godine.



