Starlink dobiva konkurenciju: Amazon Leo stiže 2026.

Amazonov projekt satelitskog pristupa Internetu Kuiper počeo je lansirati svoje satelite u orbitu, s ciljem početka komercijalnog rada sljedeće godine. No, prije toga proći će kroz rebranding s novim imenom

Razvoj Amazonovog projekta satelitskog pristupa Internetu Kuiper traje već sedam godina, posljednje dvije godine u Zemljinoj orbiti imaju aktivne satelite, trenutačno ih je oko 150, a plan kaže da će ih puna konstelacija sadržavati nešto više od 3.200. Kodno ime Kuiper, korišteno pri pokretanu projekta i lansiranju prvih satelita, sada je napušteno, a Amazon je predstavio novi brend kojim će nazivati svojeg konkurenta SpaceX-ovom Starlinku: Leo.

Kuiper postao Leo

Skraćenica je to od "low earth orbit", dakle naziva za nisku Zemljinu orbitu u kojoj se sateliti i nalaze, a svakako je riječ o pamtljivijem i komercijalno boljem nazivu usluge – koja bi trebala biti lansirana tijekom sljedeće godine. Uz taj rebranding projekta, Amazon je objavio i detalje prvog korisničkog proizvoda, koji će se nuditi krajnjim kupcima jednom kad Leo bude lansiran. Predstavljena je antena Leo Ultra, opisana kao "najbrži korisnički terminal za satelitski Internet", s brzinama prijenosa podataka do jednog gigabita u sekundi.

Iz Amazona kažu da će antena nuditi "industrijski standard" u pogledu performansi, značajki i mogućnosti, a bit će namijenjena privatnim korisnicima i javnom sektoru. Dizajnirana je kako bi omogućila pouzdanu internetsku vezu u zabačenim područjima, tamo gdje se to klasičnim metodama ne može postići. Već sada antena Leo Ultra dostupna je pojedinim testnim korisnicima, a šira komercijalna dostupnost očekuje se tijekom sljedeće godine, kada bi projekt Leo mogao početi sa svojom tržišnom utakmicom kao izravan konkurent Starlinku.

1 Gbps / 400 Mbps

Otkrili su i dizajn terminala te nekoliko tehničkih detalja. Ključna značajka Amazon Leo Ultra antene jest njezina fazna antenska rešetka (phased array antenna) s potpunim dupleksom, koja omogućava brzine prijenosa podataka do 1 Gbps u downloadu te do 400 Mbps u uploadu. Prema Amazonu, to je čini trenutačno najbržom na svijetu komercijalnom antenom tog tipa.

Terminal je razvijen s naglaskom na robusnost i pouzdanost u različitim uvjetima, projektiran da bude otporan na sve vremenske uvjete. Izdržljiv dizajn može tako podnijeti ekstremno visoke i niske temperature, obilne oborine te jake vjetrove. K tome, antena nema pokretne dijelove, što omogućava brzu instalaciju i pouzdan rad na širokom spektru lokacija.

Hardversku okosnicu terminala čini prilagođeni silikonski čip koji je dizajnirao Amazon. Antena također uključuje Amazonov patentirani dizajn radio frekvencija i algoritme za obradu signala, što su tehnologije koje služe maksimalnom povećanju propusnosti podataka uz smanjivanje latencije – pa će se uz Leo moći obavljati sve standardne radnje i pokretati aplikacije koje zahtijevaju rad u stvarnom vremenu, poput video konferencija, video nadzora ili rada u oblaku. Dakako, tu je i izravna integracija s Amazonovim servisom AWS.

Za poslovne korisnike Amazon Leo će ponuditi i paket usluga profesionalne razine, što uključuje alate za upravljanje mrežom, naprednu enkripciju cijele mreže te prioritetnu korisničku podršku dostupnu 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.