Kina sprema odgovor na Starlink: lansirat će 13 tisuća komunikacijskih i špijunskih satelita

Iz Kine stiže izvješće, nastalo na vojnom svemirskom sveučilištu (Space Engineering University) u Pekingu, koje potpisuje njihov profesor Xu Can. On tvrdi kako Kina, putem svoje novoosnovane kompanije China Satellite Network Group, planira početi s intenzivnim razvojem pa potom i lansiranjem komunikacijskih satelita, kojima bi se konkuriralo SpaceX-ovom Starlinku.

Ratovi satelita

Projekt, kodnog imena "GW", uključivat će lansiranje čak 12.992 satelita, čime bi se stvorila dostojna konkurencija Starlinku. Podsjetimo, SpaceX trenutačno nudi satelitski pristup Internetu u većem dijelu svijeta, sa svojih oko 3.600 satelita, no plan im je u budućnosti ih lansirati mnogo više: oko 12 tisuća do 2027. godine, a ukupno i do 40 tisuća, prema potrebama. Kad je riječ o imenu, GW bi mogla biti kratica za "Guo Wang", odnosno "nacionalnu mrežu".

Ciljevi ovog su velikog projekta višestruki. Prvi od njih jest "zauzeti" mjesta u niskoj Zemljinoj orbiti, kako ih ne bi prije njih ugrabio SpaceX. Nadalje, kineski će sateliti ići i na nešto veće visine, tamo gdje Starlinkovi sateliti još nisu dospjeli, što bi im trebalo dati određene prednosti. I na kraju, Kina planira u svoje satelite ugraditi i tajnovitu tehnologiju kojom bi oni mogli izbliza promatrati i nadzirati, možda i "prisluškivati" satelite iz konstelacije Starlink.

Kina bi tako dobila mogućnost detaljnog mapiranja pozicija svih Starlinkovih satelita, a možda i mnogo više. Naime, kineska svemirska agencija CNSA nedavno je zaključila da SpaceX-ovi komunikacijski sateliti mogu dobivati naredbe izravno od američkog Ministarstva obrane, mijenjati svoje pozicije, pa čak i aktivno djelovati protiv konkurentskih satelita, zabijajući se u njih – za što nema dodatne potvrde, ali svakako zvuči kao prijetnja satelitima drugih zemalja i vlasnika.

Da plan o kineskih 13 tisuća satelita zaista postoji, može se zaključiti i iz službenog zahtjeva, koji je još 2020. godine stigao Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU), u kojem se traži dozvola za lansiranje upravo tog broja satelita.