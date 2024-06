Starlink Mini – nova prijenosna antena za satelitski Internet stane u ruksak

Usluga pristupa Internetu putem satelita konstelacije Starlink postala je mobilnija – SpaceX je lansirao paket Starlink Mini, koji omogućava povezanost sa satelitima u pokretu. Kompaktna antena, koja uključuje i prijenosni router, u novom formatu stat će u svaki ruksak, jer nije veća od prosječnog prijenosnog računala.

Starlink Mini mjeri 259 x 259 x 38,5 milimetara, teži tek 1,1 kilograma, odnosno nešto više od 1,5 kg kad mu se pridodaju stalak i 15-metarski kabel za napajanje. Antena je namijenjena za korištenje u pokretu, pa je certificirana i kao otporna na prašinu i vodu (IP67). Kao takva, može se nositi na kampiranje, pješačenje i slične aktivnosti, omogućavajući brzi pristup Internetu s bilo koje lokacije na svijetu (a većina njih pokrivena je signalom iz Starlinkovih satelita).

Napajanje iz power banka

Možda i najbolje u svemu jest činjenica da se za napajanje prijemnika i routera može koristiti i prijenosna baterija (power bank). Pritom je jedini uvjet da se u njega može uključiti USB-C kabel i da napajanje može isporučiti do 100 W vršne snage (20V/5A). Specifikacije kažu da antena troši 25 do 40 W, kao i da bežičnim signalom može pokriti nešto više od 100 m2 uz spajanje do čak 128 uređaja na svoj Wi-Fi.

Starlink Mini trenutačno je u SAD-u dostupan samo postojećim korisnicima, uz nadoplatu od 30 dolara mjesečno, ali i plaćanje početne cijene za opremu, koja iznosi 599 dolara. Paket uključuje 50 GB podatkovnog prometa u pokretu. Na službenim stranicama stoji da će najmanji mobilni paket prijemnika biti s vremenom dostupan na većem broju tržišta u svijetu.

U Hrvatskoj, podsjetimo, početni fiksni Starlink paket košta 249 eura plus troškovi dostave od 24 eura, a nakon toga plaća se pretplata u iznosu od 50 eura na mjesec.