HRT 2 HD (opet) startao s radom - kako gledati nogomet u HD-u?

Deset godina traju eksperimentiranja s emitiranjem programa u HD rezoluciji na Hrvatskoj radioteleviziji, pa možda i nije čudno da su ovaj put tako samozatajni. Vjerojatno je i njih same sram dizati galamu i hvaliti se svakih par godina s istim "eksperimentom", nakon kojega se sve vraća u prvobitno stanje. I doista nije krivnja (samo) na HRT-u, puno je širi krug suodgovornih za naše zaostajanje u primjeni suvremenih standarda, ali to je tema za sebe - ostaje činjenica da će HRT mjesec dana emitirati program u HD kvaliteti, a tome su do sada posvetili doslovce dvije gotovo identične rečenice u dvije opće objave (09.04. i 12.06.) o svim planovima koje imaju za praćenje Svjetskog nogometnog prvenstva.

Kako se očito ništa nije promijenilo od prošlog puta ponovit ćemo naše upute za praćenje HRT 2 HD objavljene prije dvije godine na Bugovom portalu:

Kako biste uopće mogli vidjeti HRT 2 HD potrebno je, naravno, imati HD televizor s ugrađenim DVB-T ili DVB-T2 prijemnikom i MPEG-4 dekoderom. Za one koji posjeduju HDTV bez ugrađenog MPEG-4 dekodera jedino rješenje je vanjski digitalni zemaljski DVB-T prijemnik s MPEG-4 dekoderom.

Kako pronaći program HRT 2 HD? Najjednostavnije je pokrenuti na svom televizoru automatsko ažuriranje liste kanala i pojavit će vam se na popisu. Ukoliko nemate opciju automatskog ažuriranja, potražite ga ručnim putem. Točan broj kanala nije isti na cijelom području Hrvatske, pa zato i ne možemo dati jednostavniju uputu.

Emitiranje HRT 2 HD programskog kanala odvijat će se unutra MUX B paketa, koji pokriva više od 96% stanovništva svake digitalne regije (D1 – D9). Realizacija, distribucija i odašiljanje HRT 2 HD kanala odvijat će u 1080i25 HD formatu.

Podsjećamo vas da postoji i aplikacija HRTi koja svima, i to potpuno besplatno, omogućuje da na svojim mobilnim uređajima ili računalima prate sve programe HRT-a (i to ne samo ovog ljeta).

Hoće li na HRTi biti i HD opcija - vidjet ćemo kada počne SP. Isto tako očekujemo da će svi IPTV provideri (za sada se još nitko od njih nije oglasio na ovu temu) svojim korisnicima omogućiti preuzimanje HRT 2 HD programa jer su to napravili i prije dvije godine, kada se prenosilo EP iz Francuske.