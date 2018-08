Utakmice Vatrenih iduće četiri godine na Novoj TV

Nakon što je Vip otkupio prava za prijenose većine nogometnih utakmica Lige prvaka, a HT dogovorio da utakmice UEFA Europa League budu ekskluzivno na MaxTV-u, došlo je do još jedne promjene na hrvatskom nogometnom televizijskom prostoru. Naime, Nova TV je objavila kako će ekskluzivno će prenositi sve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svim njezinim natjecanjima u naredne četiri godine.

To znači da će Nova TV prenositi utakmice kvalifikacija za UEFA Europsko prvenstvo 2020., kvalifikacije za FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo 2022., utakmice UEFA Europskog prvenstva 2020., kao i UEFA Ligu nacija. Nakon toga Vatreni će se ponovno vratiti na HRT jer je nacionalna TV kuća već osigurala prijenose utakmica sa Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

"Naši će gledatelji imati priliku uživati u svim utakmicama Vatrenih u naredne četiri godine, a tim naše sportske redakcije omogućit će im jedinstven, dinamičan i atraktivan sadržaj. Ovim novostima u programu, Nova TV dodatno će učvrstiti poziciju najjače multimedijalne platforme u zemlji", izjavio je ovom prigodom predsjednik Uprave Nove TV Dražen Mavrić.

Iz Nove TV usput su se pohvalili i kako je njihova kuća u finalu za dodjelu prestižne međunarodne nagrade ''Content innovation awards'', i to u kategoriji ''Virtual reality initiative of the year' – zahvaljujući taktičkim analizama nogometnih utakmica u tehnologiji proširene stvarnosti koju su prezentirali za vrijeme ovogodišnjeg SP-a u Rusiji.