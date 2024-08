Druga generacija mini LED TV-a Philips Xtra PLM9009 donosi 144 Hz stopu osvježavanja ekrana

SPECIFIKACIJE – Philips XTRA 65MLPL9009 Ekran 65 mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HLG, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor P5 Perfect Picture Engine Softver Titan OS

Philips je u zadnjih nekoliko godina uveo pomalo pretenciozna imena za svoje televizore poput The One ili kao u ovom slučaju Xtra. Po kvaliteti i dalje je iznad ovih marketinških fora OLED lineup, ali svojih aduta imaju klasični LED televizori iz The One serije te ovi modeli koji nude kombinaciju mini LED pozadinskog osvjetljenja i Quantum Dot tehnologije. U svojoj drugoj generaciji ovaj je model doživio sitne promjene u dizajnu te u nekim specifikacijama.

Vizualno se radi o atraktivnom televizoru koji slijedi prevladavajući trend ultra tankih okvira oko panela. Metalni okvir u sivoj antracit boji komplementarno se nastavlja na dva para istobojnih nožica koje su izvedene u obliku luka. Jedan od najjačih aduta Philips televizora je njihova Ambilight tehnologija koja je ovdje implementirana s tri stane. Radi se o sustavu LED-ica postavljenih straga koje na zid iza televizora projiciraju boje u skladu sa sadržajem na slici i tako proširuju dojam vidnog polja, a tehnologija ima i druge mogućnosti primjene poput ambijentalne rasvjete kada je televizor ugašen i drugih opcija.

Mini LED pozadinsko osvjetljenje, 144 Hz i Quantum Dot tehnologija najveće su prednosti ovog modela

Glavnu riječ kod Xtra modela igra mini LED pozadinsko osvjetljenje koje donosi velike mogućnosti upravljanja lokalnim zatamnjenjem, bolji prikaz crne i viši kontrast u odnosu na klasične LED modele. Benefit je i visoka svjetlina koja u svojim vršnim iznosima ide i preko 1000 cd/m2. Televizor ima i Quantum Dot tehnologiju koja omogućuje bolji prikaz boja, pa su stvoreni vrlo dobri preduvjeti za kvalitetan prikaz HDR-a. U tom segmentu Philips podržava sve relevantne standarde uključujući i Dolby Vison. Za procesiranje slike brine se dugogodišnji P5 engine koji se brine za kontrast, upscale sadržaja i ostale mogućnosti procesiranja.

Jedan od najvećih pomaka u odnosu na prošlu generaciju je viša stopa osvježavanja ekrana, pa tako PC gameri sada mogu dobiti 144 Hz, dok će uz VRR i ALLM vlasnici konzola recentne generacije moći dobiti 4k uz 120 Hz. Televizor ima i podršku za AMD FreeSync Premium.

Da bi se dobila dovoljna propusnost, Xtra model opremljen je s HDMI 2.1 sučeljima. Doduše, od četiri HDMI-a, samo su 1 i 2 s tim standardom, dok su 3 i 4 verzije HDMI 2.0. To nije veliki problem osim u slučaju da želite spojiti i konzolu i računalo i soundbar putem eARC konekcije na drugom HDMI izlazu. Što se tiče mrežnih konekcija, televizor ima Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 standarde, a za zvuk se brine sustav od četiri zvučnika ukupne snage 40 W. Podržani su Dolby Atmos i DTS:X pa će biti značajnih benefita u slučaju spajanja sposobnog soundbara. Treba napomenuti olakotnu okolnost da je Xtra model moguće povezati bežično s kućnim audio sustavom kojeg pokreće DTS Play-Fi.

Philips je nedavno odustao od klasičnih daljinskih upravljača s velikim brojem tipki, a ovaj minimalistički model napravljen je od reciklirane plastike

Ono što se podosta razlikuje od ostalih high-end modela iz Philipsa je pametno sučelje, pa ova mini LED serija modela dolazi s tvrtkinim vlastitim Titan OS sučeljem koje nema tako velik broj aplikacija poput Google TV-a, no tu su svi najpopularniji video streaming servisi. Nova generacija prisutna je na tvrtkinim hrvatskim stranicama, ali ne još i u trgovinama. Za ilustraciju, prošlogodišnji model na našem tržištu u ovoj veličini košta 1249 eura.