LG napušta tržište 8K televizora

Čini se da 8K tehnologija slijedi put 3D televizora. LG navodno napušta tržište, a zbog visokih cijena i nedostatka sadržaja čak i Samsung gubi entuzijazam

Čini se da 8K ide putem 3D televizora i polako nestaje, s obzirom na to da LG navodno napušta tržište s kojeg su TCL i Sony već otišli.

LG je bio jedini proizvođač koji je prodavao 8K OLED televizore na svjetskoj razini, no njegov model Z3 OLED ukinut je prošle godine, a u ovogodišnjoj liniji proizvoda nema zamjenskog modela. Proizvođač panela LG Display potvrdio je za FlatpanelsHD da je razvoj 8K panela na čekanju u doglednoj budućnosti, osim ako se tržišni uvjeti ne poboljšaju.

Samo je Samsung ostao

S LG-jevim izlaskom s tržišta 8K televizora, Hisenseovim planovima koji su očito na čekanju te odlaskom TCL-a i Sonyja, Samsung ostaje jedini nositelj 8K baklje, a ni njihov entuzijazam ne izgleda pretjerano velik.

Prije nekoliko godina Samsung je nudio niz 8K televizora namijenjenih različitim cjenovnim rangovima. Prošle godine potrudili su se ponuditi samo jedan vrhunski model, a čini se da je tako i ove godine. Međutim, neobično je što Samsung taj televizor nije predstavio na nedavno održanom CES-u, već se umjesto toga fokusirao na RGB i QD-OLED tehnologije.

Možda je još značajnije to što je Samsung, kada je prvi put demonstrirao svoju Micro RGB tehnologiju pozadinskog osvjetljenja, to učinio na 8K prototipu, dok su jedini RGB televizori koje sada lansira isključivo 4K modeli.