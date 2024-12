Najbolji televizori do 1.000 eura u 2024. godini u hrvatskim trgovinama

Konkurencija među proizvođačima je ogromna, što koristi kupcima jer se i u nižim cjenovnim rangovima vodi borba naprednim opcijama i tehnologijama. Odluka o kupnji novog TV-a ima svoje višegodišnje posljedice, pa smo nastojali odabrati modele koji u cjenovnom rangu do 1000 eura donose napredne funkcionalnosti, ističu se veličinom ili nekom drugom ključnom opcijom

Budući da je odabir televizora koji je i dalje većini korisnika centar kućne zabave odluka koja će se reflektirati na nekoliko sljedećih godina, ideja je uzeti najviše što se nudi za novac. Prilikom kreiranja teme razmišljali smo da li da radimo pregled prema tehnologijama ili da kriterij budu cjenovni razredi. S obzirom da se običnu u nabavku ide s nekim novčanim limitom, to je postao presudni faktor.

Unutar 1000 eura postoji raznoliko društvo koje uključuje skoro sve ključne tehnologije prisutne u modernim televizorima. Tako je moguće naći modele s OLED panelima, Mini LED i Quantum Dot tehnologijama te klasične LED modele s direktnim osvjetljenjem.

Ispod ovog ne

Upravo bi na televizorima koji imaju direktno LED pozadinsko osvjetljenje povukli crtu za preporuku, budući da oni već nude uniformiraniji prikaz i kod nekih modela upravljanje lokalnim zatamnjenjem koje je bitno zbog boljeg prikaza crne i većeg kontrasta. Unutar cjenovnog ranga do 1000 godina ima podosta opremljenijih modela, pa tako korak iznad dolaze modeli s Quantum Dot slojem nanočestica koji omogućuje zamjetno bolji prikaz boja.

Kod gotovo svih proizvođača prevladava dizajn s vrlo tankim rubovima oko ekrana, a druga težnja kod novih televizora je i tanak profil

U samom vrhu TV tehnologija vodi se bitka između OLED televizora i Mini LED izazivača. Velika prednost OLED-a je mogućnost upravljanja svakim pojedinim pikselom, što omogućuje najbolji prikaz crne na tržištu i posljedično ogroman kontrast koji je ostalim tehnologijama nedostižan. OLED uz to ima i dobar prikaz boja, može imati dovoljno visoku svjetlinu, a potencijalna mana mu je opasnost od burn-ina. Mini-LED tehnologija je zapravo postavljanje puno manjih LED lampica. Radi se o direktnom LED pozadinskom osvjetljenju, no s puno višom svjetlinom, boljim kontrastom i mogućim implementacijama naprednog upravljanja lokalnim zatamnjenjem.

Jedina potkategorija koju nismo našli u cjenovnom razredu od 1000 eura su QD-OLED i MLA-OLED televizori koji su nadogradnja i uz sve prednosti tehnologije donose još i visoku svjetlinu kojom se natječu s Mini LED konkurentima, pa su trenutačno mogućnostima najnaprednija skupina.

Pametni televizor ili ne

Ako danas i kupite televizor koji nema pametno sučelje, možete ga napraviti pametnim preko USB sticka. Ipak, teško je danas pronaći moderni 4K televizor s malo boljom opremom koji ujedno nema i pametno sučelje. Nisu sve Smart TV opcije jednako dobre, pa se na vrhu po broju aplikacija, intuitivnosti i opcijama natječu Google TV, Tizen OS i WebOS. I druga sučelja podržavaju najpopularnije video streaming servise, pa s te strane ćete moći gledati YouTube, Netflix, Prime Video i druge na gotovo svim platformama.

Proizvođači nastoje ponuditi vlastita pametna sučelja. Tako Hisense modeli dolaze s VIDAA OS-om koji pokriva sve elementarne aplikacije, ali se samim brojem aplikacija ne može nositi s Google TV-om

Isto tako, napredniji Smart TV sustavi imaju dostupne aplikacije za lokalne OTT providere poput MaxTV-a, A1 Xplore TV-a, Iskon TV-a i EON-a. To je ujedno i jedno od pitanja koje vrijedi postaviti prilikom kupovine, jer na taj način možete izbaciti set-top box iz dnevnog boravka.

Philips 55OLED769

SPECIFIKACIJE – Philips 55OLED769 Ekran 55 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI 2.1, 2 xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2 Softver Titan OS Godina izlaska 2024. Cijena 998 eura

Komparativna prednost Philips branda je njihova Ambilight tehnologija. Radi se o nizu LED-ica koje su postavljene na stražnjoj strani televizora i prenose ambijentalno osvjetljenje na zid iza televizora. Opcija koja pruža najviše imerzije je prijenos boja sadržaja s ekrana i na taj način se dobiva osjećaj većeg televizora. Ove godine većina Philips televizora dolazi s trostranim Ambilightom.

Još jedna razlika u odnosu na prošle generacije je promjena pametnog sučelja, pa je tako za ovu ulaznu OLED kategoriju TP Vision umjesto Google TV-a stavio vlastiti Titan OS koji brojem aplikacija nije na istoj razini, no Netflix, Amazon Prime, Disney + i druge video streaming aplikacije su prisutne.

Philips OLED769 za ispod 1000 eura donosi sve prednosti OLED tehnologije, 120 Hz, napredne gaming opcije i prepoznatljivu Ambilight tehnologiju

LG Displays isporučuje OLED panele Philips televizorima, a tako je i u ovoj seriji koja utjelovljuje sve prednosti tehnologije. Ovaj model ima gotovo savršen prikaz crne, ogroman kontrast i odličan prikaz boja. Podržani su svi HDR standardi uključujući i Dolby Vision, a za procesiranje slike brine se poznati Philipsov Procesor P5. Dodatno, ovaj je model prigodan i za gaming budući da podržava VRR, AMD FreeSync i Nvidia G-Sync, a panel ima brzinu osvježavanja od 120 Hz. To znači da će vlasnici modernih konzola i PC igrači moći uživati u 4K/120 Hz, a OLED paneli imaju i brz odziv ispod 1 ms.

U novoj generaciji Philips se odmaknuo od tradicionalnih daljinskih upravljača i odlučio na dizajn s manjim brojem tipki te prečacima za streaming servise

Za zvuk se brinu stereo zvučnici izlazne snage 10 W. Sva četiri HDMI konektora su verzije 2.1 te podupiru gore spomenute gaming značajke. Što se tiče dizajna, sa sve četiri strane oko panela nalaze se vrlo tanki metalni rubovi, OLED panel omogućuje vrlo tanak profil, a televizor stoji na kromiranim metalnim nožicama. Philips OLED769 u veličini od 55'' moguće je pronaći ispod 1000 eura na našem tržištu.

TCL 65C805

SPECIFIKACIJE – TCL 65C805 Ekran 65" mini LED, QLED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG, Dolby Vision IQ) Konektori 4x HDMI 2.1 (VRR, ALLM, eARC),1x USB 3.0 Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth Softver Google TV Godina izlaska 2024. Cijena 999 eura

Kao najveća konkurencija OLED televizorima na tržištu nalaze se Mini-LED modeli. Popularni TCL favorit u toj kategoriji je serija C805 koja spaja Mini-LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot tehnologiju. Osim mnogo boljeg kontrasta i prikaza crne u odnosu na klasične LED modele, jedna od naprednih mogućnosti koju omogućuje spoj ovih dvaju tehnologija je visoka svjetlina koja se penje do 1300 cd/m2. Cijena za 65'' model na našem je tržištu ide i ispod 800 eura, a u pravilu je u svim trgovinama ispod 1000.

TCL C805 je iznimno opremljen televizor koji se ponajviše oslanja na Mini-LED i Quantum Dot tehnologije koje donose napredne HDR mogućnosti i visoku svjetlinu, a tu je još i 144 Hz te bogate gaming opcije

Metalna baza i vrlo tanki metalni rubovi oko panela u istoj boji daju do znanja da se radi o high-end modelu TCL hijerarhiji. Unatoč velikim dimenzijama TCL je ponudio model ujednačenog tankog profila. Visoka svjetlina i kontrast nude dobre predispozicije za HDR prikaz, a TCL podržava sve popularne formate uključujući i Dolby Vision IQ.

Uz to je kineski proizvođač ponudio visoku stopu osvježavanja panela od 144 Hz, a uz to idu i sva četiri HDMI 2.1 konektora koja podržavaju propusnost od 4K/144 Hz. Službeno su podržani AMD FreeSync Premium Pro te ALLM i VRR, što znači da će igraći konzola moći ostvariti 4K/120 Hz, a PC igrači, ako im grafička kartica to omogućuje i igranje uz 140 FPS-a.

TCL je pazio na dizajn i iz profila koji ima ujednačenu debljinu

Televizor dolazi sa subwooferom te dva stereo zvučnika i tu je podrška za Dolby Atmos. Osim toga, ova serija dolazi s Google TV pametnim sučeljem koje je ponajbolje na tržištu te nudi najveći broj dostupnih aplikacija, među kojima su i svi popularni video streaming servisi.

Samsung QE50QN90DA

SPECIFIKACIJE – Samsung QLED 50QN90DA Ekran 50 QLED/ 4K (3.840x2.160) / 100 Hz (144 Hz Motion Xcelerator) HDR Da (HLG, HDR 10, HDR10+) Konektori 4x HDMI 2.1, 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 Softver Tizen OS Godina izlaska 2024 Cijena 899 eura

Samsung je kroz NEO QLED seriju unaprijedio svoje Quantum Dot modele s Mini-LED tehnologijom. Serija QN90D je najjača u NEO QLED redoslijedu i nudi bogatu opremu, visoku svjetlinu i flagship dizajn. To uključuje metalnu bazu, dizajn bez okvira s tri stane, a ti tanki okviri su kao i stalak u titan crnoj. Iako se radi o Mini-LED modelu, vrlo tanak ujednačen profil podsjeća na OLED panele.

Samsung NEO QLED televizor dolazi s Mini-LED i Quantum Dot tehnologijama, izuzetno visokom svjetlinom i bogatim setom opcija za igrače

NQ4 AI Gen2 procesor omogućuje niz naprednih procesiranja slike, od upscalinga, preko real depth enhancer pro do auto HDR remsater mogućnosti. Glavna snaga televizora leži u Mini-LED tehnologiji i naprednom upravljanju lokalnim zatamnjenjem koje Samsung zove Quantum Matrix tehnologijom. Ovaj televizor ima vrlo visoku vršnu svjetlinu koja ide iznad 2000 cd/m2, a podržava i HDR formate izuzev Dolby Visiona koji nije prisutan u svim Samsung modelima za 2024. godinu.

Samsung Q70D ima AirSlim Dizajn koji ima vrlo tanak profil za bolje uklapanje uz zid

S druge strane ovaj televizor podržavan napredne gaming mogućnosti, pa uz Motion Xcelerator igraći konzola dobivaju VRR podršku za 4K/120 Hz, a PC gameri mogu igrati uz 144 FPS-a. Sva četiri HDMI konektora su napredne 2.1 verzije. Kao i ostali modeli ovog proizvođača, QN90D dolazi s Tizen OS-om koji se kontinuirano natječe za sam vrh pametnih sučelja na televizorima. Na dva daljinska upravljača koji dolaze s ovim modelom su prečaci za video streaming servise. Cijena ovog modela na Samsungovim hrvatskim stranicama je 999 eura, a moguće ga je naći i za sto eura nižu cijenu.

Hisense 65U7NQ

SPECIFIKACIJE – Hisense 65U7NQ Ekran 65 Mini-LED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HLG, HDR 10, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI 2.1, 1 x USB C, 1 x USB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth Softver VIDAA Smart OS Godina izlaska 2024. Cijena 749 eura

U oštroj Mini-LED konkurenciji vrlo opremljeni i cjenovno pristupačni televizor ima Hisense. Radi se o U7NQ modelu koji smo detaljno recenzirali nedavno, a donosi bogatu opremu, premium dizajn i 144 Hz te podršku za sve poznate HDR formate.

I Hisense ispod 1000 eura ima Mini-LED aduta u vidu vrlo opremljenog U7NQ modela

Vrlo tanki metalni rubovi oko panela i široka baza odlike su dizajna u koji se uklapa i relativno tanak profil, dok se sa stražnje strane ističe subwoofer. Televizor kombinira Mini-LED i Quantum Dot tehnologije koje omogućuju napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem i vršnu svjetlinu koja prelazi 1500 cd/m2. Osim kvalitetnog prikaza HDR-a kojeg hrane visok kontrast i svjetlina, ova serija ima i napredne gaming mogućnosti. Igračima je ponuđena visoka stopa osvježavanja ekrana od 144 Hz, sva četiri HDMI 2.1 porta te podrške za VRR, ALLM i AMD FreeSync.

Na stražnjoj strani uz konektore nalazi se subwoofer koji zamjetno poboljšava zvučnu sliku

Na hrvatskom tržištu Hisnese uz svoje high-end televizore nudi VIDAA Smart OS koje ima intuitivno i brzo sučelje, ali i nešto manji ukupan broj aplikacija. Srećom, svi popularni video streaming servisi su dostupni i pri tome imaju svoje prečace na daljinskom upravljaču. Cijena ovog modela je oko 750 eura na našem tržištu.

LG OLED55B43LA

SPECIFIKACIJE – LG OLED55B43LA Ekran 55 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 120Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR 10, HLG) Konektori 4x HDMI (2 x 2.1), 2xUSB 2.0 Mreža LAN, Wi-F 5, Bluetooth 5.1 Softver WebOS 24 Godina izlaska 2024. Cijena 979 eura

LG Display jedan je od najvećih proizvođača OLED panela, pa stoga i ne čudi da su već jedanaest godina u ponudi LG-a OLED televizori. Serija B4 ima klasični WOLED ekran, dolazi s naprednim Alpha 8 AI procesorom i prati moderne trendove s tankim dizajnom. Sa sve četiri strane oko panela su vrlo tanki rubovi, a i cijeli profil ima ujednačeni tanki dizajn koji omogućuje bolje prianjanje pri postavljanju na zid. U slučaju postavljanja na TV ormarić, televizor ima dva para nožica.

LG B4 je ulazna OLED serija, ali i dalje ima sve prednosti tehnologije poput savršenog prikaza crne i ogromnog kontrasta, a ovaj model prikladan je i za gaming publiku zbog 120 Hz refresh ratea i podrške za igrače tehnologije

LG B4 je ulazna kategorija OLED televizora u ponudi proizvođača, no i dalje donosi sve prednosti tehnologije poput savršenog prikaza crne, visokog kontrasta i u ovoj generaciji nešto više svjetline. To sve su odlične predispozicije za prikaz HDR sadržaja, a od formata su podržani Dolby Vision, HDR 10 i HLG. Alpha procesor ima opciju AI Super Upscaling, a AI predznak stavljen je i pred optimizaciju osvjetljenja te stvaranje virtualnog zvuka, iako je opremljen sa stereo zvučnicima od 20 W. OLED tehnologija omogućuje i 100% pokrivenosti DCI-P3 spektra, a televizor je i bogato opremljen gaming opcijama.

Kao i ostali OLED televizori, LG G4 ima izuzetno tanak panel

Uz brz odziv OLED panela, podržani su AMD FreeSync Premium i G-Sync te VRR. Televizor ima 120 Hz refresh rate i softverske dodatke optimizacija igre i nadzorna ploča igre koje omogućuju brze postavke na ekranu.

Cijena ovog modela u veličini od 55'' kreće se oko 1000 eura, a moguće ga je pronaći ispod naše zamišljene cjenovne granice.

Hisense 85UA6K

SPECIFIKACIJE – Hisense 85UA6K Ekran 85 LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz HDR Da (HDR 10, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 3x HDMI 2.0, 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth Softver VIDAA Smart OS Cijena 999 eura

Obično se kod televizora unutar cjenovnog ranga morate odlučiti ili za neke napredne tehnologije ili za veličinu dijagonale. Kod modela A6K za ovu cijenu moguće je dobiti doista gigatnski model od 85 inča. Kod ove serije nema QLED ili Mini-LED tehnologija, no i dalje se radi o zanimljivom modelu koji donosi direktno LED pozadinsko osvjetljenje. To omogućuje bolju uniformiranost prikaza, no nije prisutno upravljanje lokalnim zatamnjenjem.

Ogromna dijagonala za ispod 1000 eura najveća je prednost ovog klasičnog LED televizora s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem

Od tehnologija za poboljšavanje i procesiranje slike Hisense je ponudio Precision Colour za bolji prikaz boja te Pixel Tuning za dinamičko poboljšavanje slike u tamnim i svjetlim područjima slike. Iako televizor dolazi sa 60 Hz, podržani su VRR i ALLM pa će unutar 60 FPS-a slika biti bez trganja. Dodatno je Hisnese ponudio Smooth Motion opciju za glatku sliku u brzim scenama. Televizor postiže svjetlinu od 350 cd/m2 i podržava HDR standarde HDR, HDR10+ i Dolby Vision.

Gigatnska dijagonala nije se odrazila na vrlo ujednačenu debljinu iz profila

Kao i ostali modeli za hrvatsko tržište A6K dolazi s VIDAA pametnim sučeljem koje donosi sve poznate video streaming aplikacije, ali dublji uvid otkriva nešto manji ukupni broj aplikacija. Ovaj ogromni televizor koji dolazi s tri HDMI 2.0 sučelja i stereo zvučnicima od 2 x 15 W na našem tržištu ima cijenu od 999 eura, što je za ovu dijagonalu vrlo konkurentno.

Samsung QE65Q70DATXXH



SPECIFIKACIJE – Samsung QE65Q70DATXXH Ekran 65 QLED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR, HDR10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Softver Tizen Smart TV Godina izlaska 2024. Cijena 959 eura

Do prije par generacija Samsungovi flagship televizori bili su iz njihove QLED serije. Ova Q70D serija je u sredini ponude za 2024. godinu što se tiče Quantum Dot modela i nudi relativno bogatu opremu te ćete za 65'' model morati izdvojiti 959 eura.

Ovaj se model oslanja na Quantum Dot tehnologiju kao na ključnu prednost koja omogućuje vrlo precizan prikaz boja

Za taj iznos Samsung nudi trostrani dizajn bez okvira. Televizor stoji na centralnoj bazi i ima AirSlim dizajn koji donosi ujednačeni i tanak profil. Za procesiranje slike je tu Quantum 4K procesor koji je zaslužan za upscale slike, a od ključnih karakteristika vrijedi izdvojiti spomenutu Quantum Dot tehnologiju koja doprinosi boljem prikazu boja i svjetlini. Kvalitetnu reprodukciju boja u ovom je slučaju potvrdio Pantone certifikat i ovaj model pokriva 100% DCI-P3 spektra.

I serija Q70D dolazi s AirSlim dizajnom kojeg karakterizira vrlo tanak profil zbog estetski ugodnijeg postavljanja na zid

Uz to ima dobre predispozicije za igrače, pa uz 120 Hz stopu osvježavanja ekrana i sva četiri HDMI 2.1 konektora podržani su VRR i FreeSync Premium. U prijevodu, igrači konzola i PC gameri moći će dobiti 4K/120 Hz. Kao i ostatak Samsung televizora, ovaj model dolazi s Tizen operativnim sustavom koji je među najboljima na tržištu i uz kvalitetno sučelje podržava sve relevantne video streaming servise.

Philips The One 43PUS8919

SPECIFIKACIJE – Philips The One 43PUS8919 Ekran 43 LED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HLG, HDR 10, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI 2.1, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2 Softver Titan OS Godina izlaska 2024. Cijena 599 eura

Philips se poslužio pomalo pretencioznim nazivom kod The One serije, no radi se o vrlo dobro opremljenom klasičnom LED televizoru. Da ne bi svi modeli bili u gornjem dijelu cjenovnog ranga, ovaj televizor u veličini od 43'' može se naći za 599 eura.

Philips The One 8919 ima široku metalnu bazu koja je iste boje antracita kao i tanki rubovi oko ekrana. Minimalistički dizajn nadopunjen je Ambilight tehnologijom koja sa stražnje strane ima LED-ice. One bacaju ambijentalno osvjetljenje, odnosno prenose boje sadržaja na stražnji zid i tako povećavaju dojam veličine televizora.

The One je klasični LED model s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem, dobrom gaming podrškom i prepoznatljivom Ambilight tehnologijom

The One nudi direktno LED pozadinsko osvjetljenje,10-bitni panel i svjetlinu od 500 cd/m2. Tu je široka podrškom za HDR sadržaj koji uključuje i Dolby Vision. Ova serija pogodna je i za gaming publiku jer ima 120 Hz, a PC igrači će moći dobiti 144 Hz. Televizor podržava ALLM, VRR i AMD FreeSync Premium, pa ćete moći dobiti 4K/120 Hz reprodukciju. Tu je i sustav od dva zvučnika izlazne snage 20 W, a podržani su Dolby Digital i DTS:X.

Pozadinsko Ambilight osvjetljenje omogućuje dojam proširene slike i vizualno poboljšava dojam gledanja

Ovaj model je nasljednik The One 8818 i u odnosu na njega ima viši refresh rate i sva četiri HDMI 2.1 porta, dok je stariji model imao Google TV. Philips se u novoj seriji odlučio za vlastiti Titan OS koji nema toliko velik broj aplikacija, ali sve one ključne za streaming videa su prisutne.