Philips The One 8518 je klasični LED TV koji ima Google TV, Ambilight i direct LED osvjetljenje

The One serija Philipsovih običnih LED modela ima dva modela. Slabiji 8518 donosi direct LED pozadinsko osvjetljenje, nezaobilazni Ambilight i pametno sučelje Google TV, ali i vrlo dobru opremljenost

SPECIFIKACIJE – Philips The One 65PUS8518 Ekran 65 LED / 4K (3.840x2.160) / 60 Hz HDR Da (HLG, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI, 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0 Procesor P5 Picture Engine Softver Google TV

Iako The One možda zvuči pretenciozno za naziv bilo čega, Philips se odlučio nadjenuti ovo ime dvama serijama klasičnih LED televizora. Prvu, najjaču s modelom 8818 smo već predstavili, a evo što nudi ona nominalno slabija i cjenovno pristupačnija serija Philips The One 8518 televizora. Trenutačno se ovaj model može pronaći za 858 eura na našem tržištu u veličini od 55 inča.

Prva uočljiva razlika između serija je u dizajnu stalka. Dok je jači model 8818 opremljen s centralnim stalkom s bazom, kod modela 8518 Philips se odlučio za dvije metalne nožice koje smo već znali vidjeti na prijašnjim OLED modelima. Philips je pratio i uobičajene trendove te ekran s tri strane okružuje vrlo tanak rub, dok je donja strana nešto deblja i ima još dodatno ispupčenje u kojemu se nalazi IR senzor za daljinski upravljač. S obzirom da se radi o televizoru s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem, profil nije pretjerano tanak, ali i dalje ne odskače od vizualnog identiteta previše.

Tanak rub oko ekrana i male metalne nožice doprinose premium izgledu, a u glavnoj ulozi kod ovog modela je 55'' UHD ekran s direct LED pozadinskim osvjetljenjem i tehnologijom lokalnog zatamnjenja

U vrijeme kada se OLED i mini LED modeli natječu za primat u kategoriji televizora, Philips je ponudio dobro opremljen klasični LED TV. Philips The One 8518 dolazi s IPS ekranom i ima direct LED pozadinsko osvjetljenje. Uz veću uniformiranost koja dolazi s ovakvim pozadinskim osvjetljenjem, Philips je ponudio i tehnologiju lokalnog zatamnjenja koje omogućuje bolji prikaz crne i nešto viši kontrast te je možda i ključan faktor zbog čega vrijedi obratiti pozornost na ovaj model. Za razliku od jačeg televizora The One serije koji dolazi sa 120 Hz, ovaj model ima 60 Hz frekvenciju osvježavanja ekrana. Što se tiče svjetline, ona je oko 500 cd/m2, a za procesiranje slike se brine poznati dugogodišnji P5 Perfect Picture Engine, dok u pozadini posao odrađuje četverojezgreni procesor. Televizor ima i široku podršku za HDR formate koja uključuje Dolby Vision, HDR 10+ i HLG.

Nisu zakinuti niti igrači, pa iako ovaj model ima samo 60 Hz, podržava VRR, odnosno promjenjivu stopu osvježavanja ekrana, auto low latency mode te AMD FreeSync Premium. Od sučelja, Philipsov model 8518 ima četiri HDMI sučelja, od čega HDMI broj dva ima eARC funkcionalnost. Tu su još dva USB sučelja, CI+, digitalni optički audio izlaz, Ehtranet i ulaz za slušalice. Što se tiče bežičnih mogućnosti televizor uz Wi-Fi 802.11ac standarda ima i Bluetooth 5.0 konekciju.

Kao i većina drugih Philips modela srednje i visoke klase, The One dolazi s Google TV pametnim sučeljem

Kao i ostali jači modeli iz Philipsa, The One je opremljen Google TV pametnim sučeljem koje ima predinstalirane aplikacije poput Netflixa, Prime Videa, Disney+, a podržava i sve ostale streaming servise te ima pristup ogromnom broju aplikacija na Play trgovini. Doduše, morat ćete pripaziti ako mislite instalirati igre jer je opremljen sa 16 GB interne memorije. Omogućeno je upravljanje glasom putem Google Assistenta, a radi i s Alexom.

Daljinski upravljač je standardni kojeg već par generacija vidimo kod Philips televizora i osim što su ostali vjerni većem broju tipki, od značajnih stvari treba istaknuti prečace za streaming aplikacije, Ambilight rasvjetu i glasovno upravljanje. Upravo je spomenuta Ambilight rasvjeta prepoznatljiva mogućnost Philips televizora koja daje dodatnu vrijednost jer vizualno proširuje na zid iza sliku s ekrana. Ovdje je ugrađen trostrani Ambilight koji osim praćenja slike na ekranu istim bojama ima i druge mogućnosti.

Standardni veliki daljinac s prečacima za streaming servise, Ambilight rasvjetu i glasovno upravljanje

Još jedna stavka koja je nešto slabija nego na modelu 8818 je sustav zvučnika, pa umjesto četiri zvučnika od 10 W, ovdje je Philips ugradio dva. I dalje su podržani Dolby Digital i DTS:X, ali ćete blagodati toga dobiti spajanjem vanjskog soundbara ili sustava kućnog kina.