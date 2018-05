Bežične slušalice za ljeto; softver za industrijski dizajn; kako VAR nadzire nogomet

Pred nama je vrlo zanimljiv (kako za koga) događaj - Svjetskom prvenstvu u nogometu! Znamo dobro da među našim čitateljima ima i čudaka/normalnih koje uopće ne zanima nogomet, a neke ni sport općenito, ali u lipnju vam nema spasa - teško ćete izbjeći nogometaške teme, pa ih par ima i u Bugu.

Imali smo u planu odraditi kompletnu simulaciju prvenstva kroz Fifa World Cup i tako vam dati projekciju očekivanih rezultata. No zafrknuo nas je Electronic Arts odlukom da 2018 Fifa World Cup Russia (puni službeni naziv) izađe tek 29. svibnja, znači - jučer, kada smo mi već bili na puta ka svojim čitateljima. Tako nismo bili u prilici na vrijeme odraditi planiranu simulaciju, ali je naš suradnik Vladimir Šagadin, dobri poznavatelj i nogometa i sportskih simulacija, napisao zanimljiv pregled svih dosadašnjih Fifinih igara posvećenih nogometnim prvenstvima, a ako niste znali, prva je izdana 1998., za nas baš povijesne godine, kada je naša reprezentacija ostvarila najbolji rezultat. Bitno je napomenuti kako je ovogodišnja Fifa World Cup besplatna za sve vlasnike igre Fifa 18, što će nesumnjivo ovaj mod učiniti vrlo popularnim među igračima nogometa na računalima i konzolama.

Imamo još jednu temu u kojoj su povezani nogomet i tehnologija, a to je – VAR! Ako tek i ovlaš pratite naslove napisa o nogometu (osobito domaćem), sigurno ste mnogo puta čitali o prozivkama sudaca zbog toga što su pokrali, prevarili ili “uništili” neki klub svojim previdima i pogrešnim odlukama. Kao spas s neba, stalno se zaziva uvođenje VAR-a u domaći nogomet. Niz ljudi iz nogometa, bili oni neki funkcionari u savezu ili predstavnici klubova, pred novinarskim se mikrofonima zgraža nad sudačkim pogreškama, i oni rješenje vide u uvođenju VAR-a. Iako se svako malo spominje taj čudesni VAR, rijetko ste gdje mogli detaljnije doznati o čemu se doista radi, kako se to sucima pomaže u donošenju ispravnih odluka? Taj propust mi ispravljamo, i uz pomoć Sandra Vrbanusa, donosimo detaljan prikaz izvedbe i implementacije VAR-a na primjeru SP-a u Rusiji. Napokon imate priliku saznati kako doista VAR funkcionira, od čega se sve sastoji, u kojim se situacijama aktivira i koliko može imati utjecaja na odluke sudaca na terenu. S obzirom na to da je ovo svjetsko prvenstvo prvo u povijesti na kojem će se koristiti VAR, zahvaljujući našoj temi imate priliku unaprijed se upoznati sa svim detaljima i daleko bolje razumjeti što će se događati kada sudac gestom pokaže kako je došao trenutak u kojem će on „konzultirati“ VAR.

Redovito pišemo o slušalicama jer su jednostavno hit među kupcima, a za ovaj mjesec dali smo im i središnju temu, jer dolazi ljeto i idealan je trenutak za nabavku slušalica koje ćete ponijeti na put ili na plažu. Trend je biti nesputan i koristiti neki od sve brojnijih bežičnih modela. Radi se o kategoriji s najbrže rastućom ponudom među svim tipovima gadgeta. Postavili smo granicu vrijednosti do sto eura, odnosno 750 kuna, i uz taj strogi limit ipak smo dobili više od četrdeset modela na testiranje. Tako velika ponuda pokazuje kako očito postoji i značajno tržište, odnosno interes kupaca za takve gadget. Sve je to na početku teme i velikog usporednog testa detaljno objasnio Davor Šuštić, ekspert za sve vrste slušalica, pa i ove i bez žice.

Kada počnete listati Bug, uočit ćete, neuobičajeno na samom početku, veliku softversku temu, a radi se o recenziji Autodesk Fusiona 360, aplikacije za industrijski dizajn, konstruiranje, simuliranje, vizualizaciju, 3D ispis i pripremu za proizvodnju. Godinama već Zdenko Kožar piše za nas recenzije AutoCAD-a, a sada je priredio uvid u jedan sasvim novi produkt Autodeska za profesionalnu primjenu. Nadamo se baš prema mjeri onih koji su nam pisali sa željom da takve teme budu češća pojava jer „im je stalo“.

Uobičajeno imamo obilje hardverskih testova, pa evo nekoliko posebno zanimljivih: novi procesori AMD Ryzen 7 2700 i Ryzen 5 2600; prvi prjenosnik s AMD Ryzen procesorom na testu Acer Aspire 3; ploče Asus ROG Strix H370-F Gaming i ASRock H370 Pro4; kućište Fractal Design Define R6 Black TG; pojačala Denon PMA-60 i PMA-30; fotoaparat Canon EOS M50; mobiteli Huawei P20 i P20 Pro...

