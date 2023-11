Suđenje uz pomoć računalnog vida stiže i u Formulu 1

Ako ste posljednjih godina pratili Formulu 1, postalo vam je sve očitije da se suci na utrkama služe video snimkama incidenata, na temelju kojih donose svoje odluke. One su nerijetko kontroverzne, posebice kada se radi o trkaćim incidentima među vozačima, a tijekom posljednjih nekoliko sezona kontroverzne su bile i neke odluke vezane uz prilično egzaktnu primjenu pravila.

Pravilo koje određuje granice trkaće staze ("track limits") primjenjuje se isključivo uz pomoć pregledavanja snimki. Pregledavanjem njih utvrđuje se je li neki bolid u određenom trenutku sa sva četiri kotača napustio stazu. Ako suci utvrde da jest, vozaču slijedi brisanje tog kvalifikacijskog kruga, dok u utrci višekratni "izleti" van staze mogu dovesti i do strožih kazni.

"VAR" za Formulu 1

No, dok 20 bolida juri prosječnim brzinama od preko 200 km/h kroz 15-20 zavoja, sucima je postalo gotovo nemoguće provjeriti baš sve situacije. Kazne za prelazak bijelih linija na stazi i ove su sezone bile kontroverzne, a primjena pravila ne uvijek 100% dosljedna (ovisi koga pitate). Kako bi se smanjila mogućnost pogreške mjerenja pozicije bolida, u praćenju kršenja ovog pravila sucima bi ubuduće mogao pomagati sustav računalnog vida osnažen umjetnom inteligencijom. Njega je FIA odlučila prvi puta u stvarnim uvjetima testirati ovoga vikenda, na posljednjoj utrci ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Formule 1 u Abu Dhabiju.

Do sada je tijekom jedne utrke bilo potrebno "ručno" pregledati, u ekstremnim slučajevima poput ovogodišnje utrke za VN Austrije, 1.200 situacija, pa odlučiti o kaznama. To je do sada činio tim od prvo četiri, pa kasnije ponekad i osam sudaca, zaduženih samo za provođenje jednog jedinog pravila. Tijekom ove sezone uveden je i softver, koji odabire sumnjive snimke za pokazati sucima, a njihov je zadatak tek "kliknuti" na "da" ili "ne" – tj. potvrditi kršenje limita ili ne. Kako bi dodatno povećali efikasnost sustava, u FIA-i najavljuju da će i za sljedeću godinu ostati na osam sudaca smještenih u svojem udaljenom operativnom centru (ROC) u Ženevi, a povećat će i propusnost veze između trkaće staze i tog centra, kako bi podaci brže stizali.

Automatizirano mjerenje prijestupa FIA

Sljedeći pak, značajniji korak, bit će implementacija računalnog vida, otprilike na način kako se on koristi u poznatom sustavu VAR u nogometu. Računalni će sustav imati model staze, pa će na temelju snimke, brojanjem piksela, moći točno izmjeriti poziciju bolida u svakom trenutku.

Sa 800 na 50 slučajeva

Tijekom prosječne utrke danas video sustav zabilježi i do 800 potencijalnih kršenja pravila. Softver je u stanju već sada to "srezati" na oko 140, da bi kontrolori sve te snimke pregledali i izdali pedesetak upozorenja kazni. Cilj računalnog vida bit će automatski s 800 doći na pedesetak, tj. eliminirati one slučajeve, u kojima je evidentno da ljudska intervencija , kako bi se sucima olakšao posao. AI sustav bit će, dakle, još jedna razina provjere, koja će ubrzati odlučivanje i smanjiti broj prijava koje suci dobivaju na stol.

Ovoga vikenda prvi će puta takav "VAR" biti testiran u stvarnim uvjetima. Radit će tijekom vikenda u Abu Dhabiju paralelno s postojećim sustavima nadzora, kako bi se vidjelo koliko je učinkovit. Sustav, koji je FIA odabrala, naziva se Catapult, a razvila ga je kompanija SBG Systems, koja je slična rješenja praćenja pokreta igrača već implementirala, primjerice, u NFL-u.