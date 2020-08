EISA Awards 2020-2021 - Ovo su službeno najbolji Hi-Fi uređaji na svijetu

Nagradama "najbogatija" kategorija u kojoj EISA-ini eksperti dodjeljuju godišnje nagrade za izvrsnost elektroničkih uređaja namijenjena je Hi-Fi sladokuscima. U nastavku donosimo detaljan popis ovogodišnjih laureata u ovoj kategoriji, s obrazloženjima pojedine nagarde, kao i popis svih nagrada u preostalim kategorijama.

Kategorija HI-FI

EISA SMART AMPLIFIER 2020-2021

NAD Masters M33

NAD je prošle godine pobijedio u ovoj kategoriji s kompaktnim modelom Masters M10, koji nije samo pojačalo već kompletan sustav za streaming, kojem treba samo dodati zvučnike. Ove godine taj koncept je evoluirao u Masters M33, koji objedinjuje vrhunsku tehnologiju u amplifikaciji klase D od Purifi Audija i NAD-ovo poznavanje streminga. Kao rezultat je dobiveno pojačalo koje ispunjava sve što bi bilo kome moglo zatrebati, uklapajući ogromnu snagu, predivnu jasnoću i finese zvuka s brojnim opcijama povezivanja, streminga i DIRAC korekcijom, a sve to se prikazuje na velikom ekranu osjetljivom na dodir. Ovo je pravo pojačalo za treće desetljeće 21. stoljeća.

EISA BEST VALUE FLOORSTANDING LOUDSPEAKER 2020-2021

Focal Chora 826

Zahvaljujući izuzetno visokom stupnju stručnosti, od proizvodnje zvučničkih jedinica do završne obrade, Focal je razvio pristupačni podno stojeći zvučnik koji zvuči sjajno i u audio-salonu i kod kuće. U srcu novog modela Chora 826 nalazi se novi Slatefibre driver, zadužen za brzinu i odziv basa, a masivni niski tonovi i jasni, iskričavi visoki učinit će da ne želite prestati slušati ovaj zvučnik. On je, također, jednostavan za postavljanje i pozicioniranje, radit će dobro i sa skromnijom amplifikacijom i zvuči dobro u gotovo svakoj prostoriji. S koje god strane pogledate, ovaj zvučnik nudi puno dobrog zvuka za uložen novac.

EISA LOUDSPEAKER 2020-2021

SVS Prime Pinnacle

Na vrhu SVS-ove serije Prime nalazi se ovaj klasično dizajnirani podno stojeći zvučnik, jednostavnog izgleda i konstrukcije, ali jasnog i ugodnog zvuka - i to ne samo zbog tri bas-drivera promjera 16,5 centimetara i priključaka na zadnjoj strani. Niskotonci su preuzeti od top-modela Ultra Tower i osiguravaju da snažni basovi i perkusije uvijek zvuče uzbudljivo, dok su srednji i visoki čisti i slatki. U pogledu praktičnosti, Prime Pinnacle zvučnici dovoljno su vitki za postavljanje u sve osim najmanjih soba, pa ako tražite topao i pun zvuk, uz ove podno stojeće zvučnike vaš sustav će zasijati.

EISA BEST VALUE BOOKSHELF LOUDSPEAKER 2020-2021

Monitor Audio Bronze 100

Monitor Audio je stekao zavidnu reputaciju u izradi izvanrednih malih zvučnika, zavređujući EISA nagradi za regalski model prošle godine i nastavljajući niz ovogodišnjom, šestom generacijom serije Bronze. Njihov sjajan zvuk može se čuti kroz širok raspon glazbenih pravaca, jer kućni Ceramic-Coated Aluminium Magnesium (C-CAM) driveri donose ubojitu kombinaciju masivnih basova i slatkih visokih tonova, dok bas-refleks priključak osigurava bolji protok zraka pomoću usmjerenih žlijebova. Suvremen izgled i laka pokretljivost čine ove sofisticirane male zvučnike još privlačnijim.

EISA WIRELESS LOUDSPEAKER 2020-2021

System Audio legend 5 silverback

Danska kompanija System Audio pristupila je zvučnicima legend 5 silverback sasvim logično: oni su aktivni, sa zasebnom amplifikacijom za svaki driver, i postaju bežični kad im dodate Stereo Hub ili drugi transmiter. WISA tehnologija osigurava odsustvo smetnji i podržava rezoluciju do 192 kiloherca i 24 bita, a sustav se može povezati na širok opseg izvora, od digitalnih uređaja, preko računala, do televizora. Opcije streaminga također su višestruke i podržavaju sve od DLNA/UPnP do GoogleCast, AirPlay i Bluetooth povezivanja. Ovo je prelijepo i elegantno rešenje za uživanje u kvalitetnom zvuku bez kablova.

EISA AMPLIFIER 2020-2021

Arcam SA30

Arcam se priključio trendu all-in-one streaming-pojačala sa svojim najmoćnijim „integralcem“. Unutar elegantnog, ali funkcionalnog kućišta, SA30 objedinjuje snažnu i rafiniranu amplifikaciju Arcamove klase G i obilje digitalnih tehnologija. Ovo pojačalo obavlja streaming, a dodatno možete povezati sve od televizora do gramofona, dok DIRAC korekcija optimizira zvuk pomoću računala i priloženog mikrofona. Ali ovo nije samo demonstracija tehničkog znanja već i moćno pojačalo: Arcam je možda raširio svoju ponudu, ali nije izgubio fokus.

EISA HIGH-END INTEGRATED AMPLIFIER 2020-2021

Musical Fidelity M8xi

Musical Fidelity oduvijek je proizvodio fenomenalna velika pojačala, shodno vlastitom uvjerenju da snage ne može biti previše. Sada u austrijskom vlasništvu i pod istim krovom s Pro-Ject Audio uređajima, Musical Fidelity nam donosi M8xi, s masivnih 550 W iz dual-mono konstrukcije. Ulazi obuhvaćaju digitalne i analogne opcije, ali ovo nije samo običan snagator od pojačala: on je također brz i okretan, pa agilno i precizno reproducira glazbu uz obilje detalja. Ukoliko želite pojačalo vrhunskog zvuka, upakirano u samo jednu kutiju, ovo je rešenje.

EISA HIGH-END PRE/POWER AMPLIFIER 2020-2021

Michi P5/S5

Rotelov podbrend visoke klase ponovo je među nama, oko tri desetljeća nakon prvog pojavljivanja. Pretpojačalo Michi P5 i izlazno pojačalo S5 na high-end pozornicu donose dobrodošlo osvježenje u masi, veličini i prirodnom zvuku. Uz atraktivna crna kućišta i zapanjujuću kvalitetu izrade, ovaj dvojac pokazuje svestrane mogućnosti kroz širok spektar glazbenih žanrova. Michi je usredotočen na emocije i srž glazbe, koje isporučuje na način blizak svakom slušaocu. Uređaji su i fleksibilni, pa pretpojačalo nudi veliki opseg digitalnih i analognih ulaza, a kvaliteta je zajamčena mukotrpnom ručnom izradom, počev od najosnovnijih komponenti. Ovo je fantastičan povratak na veliku scenu.

EISA TURNTABLE 2020-2021

Thorens TD 1601

Ime Thorens povezuje se s gramofonima gotovo 120 godina, ali dok TD 1601 izvana nalikuje klasičnim gramofonima iz prošlosti, njegova unutrašnjost sasvim je nova. On zadržava oslanjanje preko opruga u tri točke, poput modela TD150 iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, ali nudi najnoviji sinkroni motor za preciznu brzinu, električni lift i automatsko zaustavljanje na kraju strane. U ponudi je, također, i potpuno manualna verzija s oznakom TD 1600. Sve ovo, uz dodatak balansiranog audio-izlaza za još niži šum, donosi nam gramofon koji spaja bogato nasljeđe s potpuno suvremenim zvukom.

EISA BEST VALUE TURNTABLE 2020-2021

Pro-Ject T1

Pro-Ject izrađuje gramofone gotovo tri desetljeća i, počevši od prvobitnog modela 1 i serije Debut nakon toga, praktično je izmislio suvremeni gramofon osnovne klase. T1 je najnovija izvedba tog dizajna - budžetski audiofilski gramofon koji pruža odličan zvuk za uložen novac, a kompanija također nudi verzije s integriranim gramofonskim pretpojačalom i Bluetooth povezivanjem! Uz strojno obrađeno tijelo, ležaj visoke preciznosti, stakleni tanjur i jednodjelnu aluminijsku ručku novog dizajna, ovaj gramofon pruža divno masivan i detaljan zvuk, dok ga predinstalirana MM zvučnica Ortofon OM 5E čini pravom plug-and-play spravom.

EISA BEST VALUE DAC 2020-2021

iFi Audio ZEN DAC

Primamljivost iFi Audio ZEN DAC-a jednostavno je objasniti: uz privlačan izgled, fleksibilnost, solidan inženjering i iznenađujuće zreo zvuk, ovaj DAC osnovne kategorije predstavlja Hi-Fi bagatelu na granici sumnjičavosti. On dokazuje da desktop-audio ne mora biti u suprotnosti s pravim Hi-Fi zvukom i istinski je ubojica divova, bilo kao DAC i pojačalo za slušalice, bilo kao jednostavno digitalno pretpojačalo. Kupite ga tek kako biste poboljšali zvuk s računala, a nakon toga možete otkriti da većinu vremena zapravo slušate samo njega. Što je najbolje, sve to dolazi po iznimno pristupačnoj cijeni - ovaj uređaj pruža fantastičnu vrijednost za uložen novac.

EISA DIGITAL SOURCE 2020-2021

Volumio Primo

Ova mala i neupadljiva crna kutija predstavlja vrlo pristupačno rješenje za sve vaše potrebe u pogledu streaminga, jer ne samo da reproducira glazbu s lokalnih mrežnih uređaja već omogućuje i pristup ogromnom broju online glazbenih servisa. Uz jednostavnu kontrolu pomoću pretraživača ili aplikacije i grafičko sučelje preko HDMI priključka, Primo je opremljen digitalnim izlazima za povezivanje s bilo kojim D/A konverterom, dok se pomoću USB priključka glazba može reproducirati i s eksternih skladišta. Ovo malo čudo podržava sve do DSD rezolucije preko Ethernet ili Wi-Fi veze, pa predstavlja savršen način da započnete vlastitu avanturu u svijetu streaminga.

EISA AUDIO ACCESSORY 2020-2021

Pro-Ject VC-E

Nakon predvodničke uloge u povratku vinila kroz odlične i vrlo pristupačne gramofone, Pro-Ject je sada usmjerio pažnju na brigu o vašim dragocjenim pločama pomoću kompaktnog stroja za čišćenje s oznakom VC-E. Pored malih dimenzija, ona je također vrlo pristupačna i brza, pa očisti ploču za samo nekoliko okretaja pri brzini od 30 okretaja u minutu. Zapravo, Pro-Ject kaže da bi jedan okretaj u svakom smjeru trebalo da bude dovoljan, dok stega štiti etiketu od kvašenja, a vakuumski sklop obavlja efikasno usisavanje. Kao rezultat dobivamo manje šuma, manje habanja igle i vinila, kao i još bolji zvuk s naših omiljenih ploča.

EISA PHONO PREAMP 2020-2021

Primare R15

Smješteno u kompaktno kućište širine samo 35 centimetara, gramofonsko pretpojačalo Primare R15 nudi dva stupnja pojačanja i za MC i za MM zvučnice. Na raspolaganju su i dodatna podešavanja otpora i kapaciteta kako bi se postiglo optimalno prilagođenje zvučnici koja se koristi. Uređaj je izrađen jednako kvalitetno kao sva druga Primare pojačala, uz unutrašnji dizajn po ugledu na top-model R35, dok zvuk donosi prepoznatljiv Primareov spoj masivnosti, cjelovitosti, detalja i rezolucije. Ovo je savršena veza između kvalitetnog gramofona i linijskog ulaza vašeg pojačala.

EISA MOBILE AUDIO PLAYER 2020-2021

(kombinirano s kategorijom MOBILE DEVICES)

FiiO M11 Pro

Ovaj prenosivi glazbeni player donosi najbolju funkcionalnost u klasi, smještenu u kvalitetno kućište s ekranom osjetljivim na dodir i minimalnim okvirima. Podrška za formate i opcije reprodukcije su nenadmašne - M11 Pro se može koristiti kao Bluetooth prijemnik i predajnik, kao USB DAC i USB audio-player (s podrškom za izvorni DSD), može se reproducirati direktno s internog skladišta (proširivo do 2 TB) ili preko aplikacija za streaming. Šestojezgarni čipset Samsung Exynos osigurava glatko upravljanje reprodukcijom i brz odziv pri upotrebi, dok dva D/A konvertera AK4497EQ s Velvet Sound arhitekturom podržavaju visoko razlučivi audio do 384 kHza i 32 bita, kao i MQA. Tri izlaza za slušalice podržana su snažnom amplifikacijom niskog izobličenja. A kvaliteta zvuka? Jednom riječju - izuzetna.

EISA HEADPHONES 2020-2021

(kombinirano s kategorijom MOBILE DEVICES)

DALI IO-6

Mnogi proizvođači zvučnika proširili su se u kategoriju slušalica, ali nijedan nije to napravio na tako spektakularan način kao danska kompanija DALI. IO-6 ne samo da su bežične slušalice, već u zatvorenim rezonatorima imaju odličan sistem za aktivno suzbijanje buke okruženja, sa tri modaliteta rada. Kao da sve to nije dovoljno, tu je i najizdržljivija baterija u klasi, koja pruža do 30 sati slušanja između punjenja. Ukoliko tome dodate nadmoćno snažan, a ujedno otvoren i informativan zvuk, jasno je da je ovo odista senzacionalan debi.

EISA PORTABLE DAC/HEADPHONE AMPLIFIER 2020-2021

(kombinirano s kategorijom MOBILE DEVICES)

AudioQuest DragonFly Cobalt

Najnoviji dodatak AudioQuestovoj seriji DragonFly ujedno je i najbolji do sada. Cobalt ne samo da konvertira širok raspon formata s računala, već sadrži vrlo kvalitetno pojačalo za slušalice, a sposoban je i za isporuku sjajnog zvuka preko Hi-Fi sustava - sve to u pakiranju ne većem od USB memorije. Ovo je idealni suputnik za portabilni audio: jednostavno ga priključite u USB priključak vašeg računala ili pametnog uređaja i na taj način ćete mu pružiti i glazbene zapise i napajanje. Zatim povežite vaše omiljene slušalice i riješili ste sve potrebe za kvalitetnim zvukom, gdje god da se zadesite.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA BEST SMARTPHONE 2020-2021

OnePlus 8 Pro

EISA ADVANCED SMARTPHONE 2020-2021

OPPO Find X2 Pro

EISA FOLDABLE SMARTPHONE 2020-2021

Samsung Galaxy Z Flip

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2020-2021

Sony Xperia 1 Mark II

EISA SMARTPHONE CAMERA 2020-2021

Huawei P40 Pro

EISA IN-EAR HEADPHONES 2020-2021

Sennheiser Momentum True Wireless 2

EISA ON-EAR HEADPHONES 2020-2021

Bowers & Wilkins PX5

EISA MOBILE SPEAKER 2020-2021

LG XBOOM Go PL7

EISA BEST SMARTWATCH 2020-2021

Huawei Watch GT 2

Kategorija HOME THEATRE AUDIO

EISA HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2020-2021

Arendal Sound 1961 Series

EISA BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2020-2021

Triangle Borea Series

EISA SMART SOUNDBAR 2020-2021

Harman Kardon Citation MultiBeam 700

EISA PREMIUM SOUNDBAR 2020-2021

Bang & Olufsen Beosound Stage

EISA HOME THEATRE RECEIVER 2020-2021

Denon AVC-X4700H

EISA HOME THEATRE SUBWOOFER 2020-2021

SVS SB-2000 Pro

EISA HOME THEATRE HIGH-END 2020-2021

Trinnov Altitude platform

EISA HOME THEATRE HEADPHONE 2020-2021

JVC EXOFIELD XP-EXT1

EISA HOME THEATRE AMPLIFIER 2020-2021

Emotiva XPA Gen3

EISA SOUNDBAR 2020-2021

LG SN8YG

EISA BEST BUY SOUNDBAR 2020-2021

TCL TS9030 RAY·DANZ

EISA HOME THEATRE MEDIA PLAYER 2020-2021

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

Zappiti Pro 4K HDR

Kategorija HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY

EISA 8K TV 2020-2021

LG 75NANO99

EISA BEST PREMIUM OLED TV 2020-2021

LG OLED65GX

EISA LARGE SCREEN TV 2020-2021

Samsung QE75Q950TS

EISA BEST BUY TV 2020-2021

TCL 65C815

EISA HOME THEATRE TV 2020-2021

Philips 65OLED935

EISA BEST BUY OLED TV 2020-2021

Philips 55OLED805

EISA PROJECTOR 2020-2021

Optoma CinemaX UHZ65UST

Kategorija PHOTOGRAPHY

EISA CAMERA OF THE YEAR 2020-2021

Fujifilm X-T4

EISA BEST BUY CAMERA 2020-2021

Nikon Z 50

EISA APS-C CAMERA 2020-2021

Canon EOS 90D

EISA FULL-FRAME CAMERA 2020-2021

Nikon D780

EISA ADVANCED FULL-FRAME CAMERA 2020-2021

Sony Alpha 7R IV

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2020-2021

Canon EOS-1D X Mark III

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2020-2021

Panasonic Lumix DC-S1H

EISA COMPACT CAMERA 2020-2021

Fujifilm X100 V

EISA VLOGGING CAMERA 2020-2021

Sony ZV-1

EISA CAMERA INNOVATION 2020-2021

Canon EOS R5

EISA LENS OF THE YEAR 2020-2021

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

EISA WIDEANGLE ZOOM LENS 2020-2021

Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art

EISA STANDARD ZOOM LENS 2020-2021

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021

Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

EISA TRAVEL ZOOM LENS 2020-2021

Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

EISA SUPER TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021

Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021

Nikon AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8E FL ED SR VR

EISA WIDEANGLE LENS 2020-2021

Sony FE 20mm F1.8 G

EISA PORTRAIT LENS 2020-2021

Nikon NIKKOR Z 85mm F1.8 S

EISA LENS INNOVATION 2020-2021

Canon RF 600mm & 800mm F11 IS STM

EISA CAMERA DRONE 2020-2021

DJI Mavic AIR 2

EISA PHOTO SOFTWARE 2020-2021

Nik Collection 3 By DxO

EISA MONITOR 2020-2021

EIZO ColorEdge CS2740

Kategorija IN-CAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2020-2021

KENWOOD DMX9720XDS

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2020-2021

Helix DSP ULTRA

EISA IN-CAR BEST VALUE DSP 2020-2021

Ground Zero GZDSP 4-8XII

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2020-2021

MOSCONI GLADEN ATOMO 2

EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2020-2021

Eton Stealth 7.1 DSP

EISA IN-CAR SPEAKER SYSTEM 2020-2021

ESB 8.6K3U LE

EISA IN-CAR SUBWOOFER 2020-2021

Hifonics ZRX6D2

EISA IN-CAR HIGH END COMPONENT 2020-2021

Audison bit One HD Virtuoso

EISA IN-CAR DASHCAM 2020-2021

KENWOOD DRV-A501W

EISA CAMPER VAN HEAD UNIT 2020-2021

Zenec Z-E3766

