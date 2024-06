Kako postati i ostati poželjan poslodavac?

Vjerujem kako će neki čitatelji koji prate moje članke pomisliti kako pomalo postajem naporna s podsjećanjem poslodavaca na važnost uvođenja strategija koje stvaraju pozitivna ozračja u poduzeću, radnu sreću kod zaposlenika i njeguju odnose s njima. Isto je i s mojim naglašavanjem o važnosti samosvijesti zaposlenika o svojim vrijednostima, utjecaju poslovne klime i radnog zadovoljstva na zaposlenikovo mentalno zdravlje i obiteljske odnose. Želim razjasniti kako ne mislim da je osnovni zadatak poslodavca usrećivati zaposlenike, već je njihov zadatak stvoriti uvjete i okruženje za nesmetano stvaranje dodane vrijednosti koje će zasigurno rezultirati i radnom srećom zaposlenika. Neki će me svrstati u pobornike za radna prava zaposlenika, što sigurno i jesam, jer smatram da je sretan i ispunjen zaposlenik ključan za napredak svih socijalnih, obiteljskih i poslovnih odnosa, a i ključna je komponenta u izgradnji poticajne radne atmosfere. Bez obzira koliko je to nekima naporno, provođenje spomenutih strategija ide za dobrobit i poslodavaca i zaposlenika, pa ih treba stalno isticati i razvijati.

Neki su prepoznali moj trud i zamolili me za pomoć pri promicanju radne sreće. Zadovoljstvo mi je najaviti kako će se u rujnu ove godine održati prva konferencija za radnu sreću u Hrvatskoj, pri organizaciji Hrvatske udruge za radnu sreću, kojoj pomažem.

I na kraju moram istaknuti kako spomenute strategije obuhvaćaju osnovne principe ESG-a. Koliko god se nekima sviđalo ili ne, ESG trend se širi svijetom i zahvaća i naša poduzeća indirektno, a i direktno kroz direktive Europske unije. Za one koji još nisu čuli, ESG je akronim od riječi „Environmental, Social and Governance“ (okolišno, društveno i korporativno upravljanje) i označava tri ključna čimbenika koje će investitori i ostali procjenitelji projekata uzimati u obzir prilikom procjenjivanja. Ti čimbenici su: održivost, etičnost i društveno odgovorno poslovanje pojedinih poduzeća, organizacija ili investicija. Svi gore spomenuti faktori i savjeti o ponašanju poduzeća će biti ključni kod evaluacije i određivanja društvenog i korporativnog upravljanja ESG-a. Iz tog razloga poduzeća, a i zaposlenici, trebaju čim prije postati svjesni novih trendova kako bi opstali u tržišnom natjecanju, bili poželjni i traženi na tržištu rada. O ESG-u ćemo još pisati i pojašnjavati jer, prema prošlogodišnjem izvješću časopisa Energetika poslovanje i ekologija, rezultati istraživanja pokazuju da je za pojam "ESG" čuo tek jedan od deset ispitanika u Hrvatskoj. To istraživanje je provela tvrtka Medianet na uzorku od tisuću odraslih stanovnika Hrvatske pa se nadam da se taj broj do sada ipak bar malo povećao. Način na koji poduzeća ulažu u ESG postaje važan faktor prilikom donošenja odluka o investiranju, privlačenju talenata i održavanju reputacije tvrtke, pa je zbog toga potrebno prihvatiti promjene, biti inovativan i iskoristiti sve dostupne resurse kako bi ostali u trendu.