Veliki brat u vlastitom dvorištu - kućni videonadzor

U svibnju smo se bavili protokolima i platformama koji se koriste za opremanje pametnog doma. Tema broja o kućnom videonadzoru djeluje poput svojevrsnog nastavka, ali autor, i jedne i druge teme, naglašava kako se radi o području koje, naravno, može biti dio pametnog doma, ali također je i potpuno nezavisno, jer može funkcionirati sasvim samostalno. Detaljnije Davor Šuštić to objašnjava ovim riječima: "Videonadzor jedna je od brojnih grana na polju sigurnosti doma, ali ujedno je i, kažimo to tako, najkonkretnija, s obzirom na to da nas s udaljene lokacije doslovce vodi na lice mjesta, omogućavajući nam da vidimo i čujemo što se tamo događa. Možemo govoriti o pametnim alarmima, senzorima pokreta i kompleksnim sigurnosnim bravama koliko hoćemo; ništa vas neće umiriti poput pogleda uživo na vlastiti dom, odnosno one njegove dijelove koje ste odlučili staviti pod budno oko videonadzornih kamera. Manje očita, ali itekako stvarna beneficija korištenja videonadzora jest prevencija. Dok potencijalni provalnik izviđa susjedstvo, što je osobito popularna praksa u sezoni godišnjih odmora, vjerojatno će u startu odustati od domova na čijim fasadama vidi kamere, jer na istoj lokaciji zasigurno ima pregršt onih kod kojih kamera – nema".

Nedavno sam, slučajno pregledavajući Netflixovu ponudu filmova istočnoeuropskih kinematografija, naletio na bugarski film "Omnipresent" iz 2017., u kojem glavni lik postavlja nadzornu kameru u sobi svog bolesnog oca (u dogovoru s njim), jer su neke stvari ukradene u tom prostoru. I tako počinje zaplet, otkriva se da ne kradu terapeuti ili spremačica, već unuk tinejdžer. Glavnog lika, oca malog „lopova“, to iskustvo potakne da počne postavljati sve više skrivenih malih špijunskih kamera (za koje samo on zna) u razne prostorije po kući, pa i u urede svoje marketinške agencije te se pretvara u opsesivnog voajera. Čak i napravi neku svoju izvedenicu Google Glass naočala (nitko ne kuži da imaju dodanu kameru, ali imaju crvenu LED-icu s unutarnje strane – s funkcijom da mi, koji gledamo film, znamo kada su ostavljene sa strane i aktivne su). Tako snima kompromitirajuće scene, preko skrivenih kamera počinje saznavati puno osobnih tajni ljudi iz svog okruženja, osjeća se nadmoćno nad članovima obitelji, zaposlenicima i poslovnim partnerima, manipulira sa svima oko sebe i sve više moralno propada. Zaplet je to bez izlaza, krajnje destruktivan za njega, ali i sve ostale povezane s njim.

Film je na momente pretjerano dramatičan, a priča je pomalo neuvjerljiva (glavnom liku sve što poželi napraviti polazi za rukom, svi ostali krajnje su naivni, i nikome baš ništa nije sumnjivo), ali opet i takav dobro oslikava kako zadiranje u privatnost nosi veliku opasnost – za sve. Stoga s videonadzorom treba postupati pažljivo i u skladu s propisima.

Naša tema fokusirana je na sigurnosni nadzor okućnice, a Davor je pripremio i poseban dio, gdje možete doznati kako je zakonodavno regulirano korištenje kućnog videonadzora, pa je uputno i o tome se dobro informirati.

Ovaj mjesec nemamo neki veliki usporedni test, što nam je omogućilo uvrštavanje većeg broja recenzija raznih uređaja. U prvom planu su dva prijenosna hard-hita: ASUS Vivobook S 15 S5507, laptop baziran na Qualcomm Snapdragonu X Elite X1E 78 100 (ARM procesor), te Asus Zenbook S 16 (UM5606) s novim AMD-ovim Ryzenom AI 9 HX 370, koji je ipak impresivniji od dugo čekanog novajlije s ARM tehnologijom (ali i skuplji).

Na tržištu 3D pisača pojavilo se više novih modela u cjenovnom rangu između hobističkih i profesionalnih, koji dolaze sa standardno zatvorenim/grijanim kućištem, velikim brzinama ispisa i ponekad sa standardnom podrškom za višebojni ispis. Drago je priredio pregled najzanimljivijih među njima.

Već deset godina Noctua NH-D15 pojam je među hladnjacima za procesore u stolnim računalima, a nasljednik, s dodatkom G2 u nazivu, predstavljen je u tri varijante: standardnoj, HBC i LBC. O čemu se točnije radi, saznat ćete iz Lorencova teksta, a on je na testu imao NH-D15 G2 HBC, o kojem je napisao i opširniji osvrt.

Zanimljivu tipkovnicu pronašao je Mario Baksa na AliExpressu - Attack Shark K86, odlučio ju je detaljno istestirati i pregledati, što je rezultiralo zanimljivim osvrtom.

Čim čitate Bug, znači da ne spadate među površne korisnike koji ni ne znaju da, osim Googleove, postoje i neke druge tražilice, a kamoli da znaju i Googleovu koristiti na iole napredniji način. Za sve vas koji želite dobivati bolje, brže i preciznije odgovore, Matija je napravio savjetodavnu temu s trikovima za pretraživanje, koji mogu biti iznimno korisni.

Za staru gardu, koja još uvijek koristi Total Commander, Oton predstavlja besplatni Double Commander 1.1, kaže da je možda i bolji od svojeg uzora, iako nije bez određenih mana.

