Dostava unutar sat vremena bilo gdje u svijetu – raketama ili avionima?

Priča o brzoj dostavi bilo kakvog tereta diljem zemaljske kugle nije nova. Ranije je o takvom projektu maštao Elon Musk, a njegov je SpaceX čak i s Pentagonom pokrenuo suradnju koja bi trebala istražiti mogućnost da se raketom Starship vojna i druga oprema dostavlja vrlo brzo u bilo koji dio svijeta. Kako je riječ o logistički, ali i vojno, vrlo zanimljivoj mogućnosti, u slične projekte upustilo se još organizacija i kompanija.

Studenti ispituju rakete...

Krajem travnja američke Svemirske snage (Space Force) dodijelile su 350.000 dolara sveučilištu Središnja Florida (UCF) kako bi njihovi istraživači i studenti osmislili novu tehnologiju za brzu dostavu tereta. Cilj je ispitati je li uopće izvedivo koristiti komercijalne rakete kako bi se veliki tereti mogli transportirati na bilo koje mjesto na Zemlji, idealno unutar jednog sata.

U idealnom bi slučaju trebalo biti moguće 100 tona opreme (npr. humanitarne pomoći, kako kažu u priopćenju) prebaciti bilo gdje na svijetu, u manje od 60 minuta, na siguran i pouzdan način.

Istraživači imaju zadatak izvesti simulacije i predvidjeti moguće probleme s ovakvom dostavom. Na projektu će ih raditi preko stotinu, a rezultate će podijeliti s američkim Ratnim zrakoplovstvom i Svemirskim snagama.

Kontrolirano slijetanje ključno je kod korištenja raketa za ove svrhe

…a startup planira zrakoplove

Gotovo istodobno doznaje se kako je američki startup Venus Aerospace za svoju ideju slične namjene prikupio 20 milijuna dolara investicija. Novac će iskoristiti kako bi razvili nadzvučne, hipersonične, zrakoplove s istim ciljem – transportiranjem tereta diljem zemaljske kugle u manje od jednog sata. Pristup im je nešto drugačiji od onog kod SpaceX-a i UCF-a, primarno zbog toga što ne uključuje rakete i lansirne rampe.

Venus Aerospace planira svoj zrakoplov učiniti takvim da on može poletjeti i sletjeti koristeći postojeću infrastrukturu, tj. postojeće piste u cijelom svijetu. Njihovo istraživanje uključuje nove zrakoplovne tehnologije koje bi omogućile let brzinama i do 12 Macha, daleko iznad gustih slojeva Zemljine atmosfere. Govori se o tome da bi takvi zrakoplovi imali plafon leta i do 45 kilometara.

Ono što moraju razviti jest novi oblik zrakoplova i sustav hlađenja napadnog ruba krila. Kad je riječ o pogonu, bit će korišteni napredni raketni motori bez štetnih emisija. Iako detalje o njima i dalje skrivaju, navode kako su takvi motori već testirani, a Venus Aerospace je novom rundom financiranja došao do čak 33 milijuna dolara koje su prikupili za ostvarenje svojeg projekta.