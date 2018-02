I Kinezi testiraju svoj putnički dron

Airbusov projekt Vahana prošloga je tjedna obavio prvi testni let svoje letjelice s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (VTOL). Ovaj kratak i prilično nizak let obavljen je autonomno, ali bez putnika u letjelici. Kao da su prihvatili izazov, iz Kineske kompanije Ehang nakon samo nekoliko su dana objavili video u kojem njihov putnički dron polijeće, slijeće i leti na nešto dužim relacijama – i to s čovjekom u kabini.

Ehang 184 AAV (Autonomous Aerial Vehicle) u objavljenom videu izgleda kao završen proizvod sposoban za samostalno prevoženje jednog ili dva putnika. Prema podacima koje je objavio Ehang do sada je ovaj dron testiran s četrdesetak putnika, uključujući i samog CEO-a kompanije, kao i zamjenika gradonačelnika kineskog grada Guangzhoua, gdje su testiranja i obavljana. Čini se, dakle, da u svoju tehnologiju već sada imaju puno povjerenje.

Ehang 184 inače je predstavljen još na CES-u u Las Vegasu 2016. godine, a trebao bi uskoro i u svoju prvu komercijalnu primjenu – operirati kao bespilotni taksi na nebu iznad Dubaija.