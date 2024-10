Ryanair ukida šaltere, sve prijave i karte bit će digitalne

Irski niskotarifni avioprijevoznik Ryanair, poznat po niskim cijenama ali i nepopularnim praksama naplate brojnih dodatnih usluga, najavio je još jednu promjenu u poslovanju. Ona će im omogućiti možda efikasnije i jeftinije poslovanje, dok će nekim putnicima donekle otežati proces prijave na let i samog ukrcaja u zrakoplove. Naime, njihov izvršni direktor Michael O’Leary na tiskovnoj je konferenciji u Dublinu prošloga tjedna najavio da će kompanija od 2025. godine ukinuti šaltere za fizičku prijavu putnika na let (check-in).

Isključivo digitalni check-in

Ukidanje fizičkih šaltera znači da će se svi putnici morati na let prijaviti digitalnim putem te na isti način primiti svoju ukrcajnu propusnicu (boarding pass). Do sada, ako ste putovali Ryanairom i željeli se prijaviti na let na šalteru u zračnoj luci, to ste zadovoljstvo morali nadoplatiti lak 55 eura, pa će ovim potezom ta naknada za prijavu biti ukinuta. Međutim, isključivo digitalan način prijave značit će i da će svi putnici pri ukrcavanju morati propusnice pokazati na mobitelu, jer se fizičke karte također više neće izdavati.

Kao rok za primjenu ove promjene postavljen je 1. svibnja sljedeće godine. Ukidanje šaltera, rekao je O'Leary, pomoći će kompaniji zadržati cijene letova niskim. Ono što nije rekao, a jasno je iz poslovne politike Ryanaira, jest da i ovaj potez ima za primarni cilj povećanje njihove operativne profitabilnosti.

Ima li omraženijeg objekta u zračnoj luci? Ryanair

Trenutačno oko 60% putnika kompanije koristi digitalni način prijave, do kraja godine on bi trebao porasti na 80%, a sredinom sljedeće godine – milom ili silom – bit će to 100%. U slučaju da se baterija mobitela, na kojem je digitalna karta, putniku isprazni, osoblje u zračnoj luci moći će pronaći podatke o njegovoj karti na temelju putnih dokumenata. Hoće li se ta "usluga" dodatno naplaćivati, zasad nije poznato.

Naš je cilj eliminirati šaltere za prijavu u zračnoj luci, baš kao što smo učinili sa šalterima za prtljagu. Svime će se upravljati putem aplikacije, čineći proces potpuno digitalnim i potpuno eliminirajući papir", rekao je O'Leary.

Istodobno s ovom najavom, Ryanair je "obradovao" putnike novim poskupljenjem naknada za prtljagu. Oni koji se na letu pojave s torbom izvan propisanih gabarita, na ulazu u zrakoplov platit će dodatnih 20 do 60 eura (ranije je najviša cijena u tom slučaju iznosila 38 eura).