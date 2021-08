Ovaj američki startup ima ideju kako stvoriti tihi leteći taksi

Tržište električnih letjelica s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (eVTOL) sve je zasićenije. Svako malo pojavljuju se novi startupi, ideje, projekti i letjelice koje imaju cilj biti "leteći automobili", "zračni taksiji" ili nešto slično, a gotovo se svi bore s istim problemom – malenim dosegom multirotorskih dronova i visokom razinom buke koju proizvode, a koja nije baš poželjna za urbana okruženja.

Već smo vidjeli neke primjere letjelica koje bi trebale stvarati manje buke od postojećih, a to je i glavna misija kalifornijskog startupa Overair. Njihova konceptna eVTOL letjelica naziva se Butterfly, a trebala bi donijeti inovacije u području sigurnosti, pogona i smanjenja buke prilikom leta.

Manji broj okretaja

Pogone je četiri zakretna rotora koji omogućavaju vertikalno polijetanje i slijetanje, kao i horizontalni let. Način na koji inženjeri Overaira planiraju sniziti razinu buke koju proizvode ovi propeleri je zanimljiv – učinili su ih većima, pa samim time mogu stvarati uzgon na manjem broju okretaja. Čak i takvi, "spori" rotori, trebali bi ovaj leteći taksi povući do najviše brzine od čak 320 km/h, uz brzinu krstarenja od 240 km/h.

Standardnu gradsku ili međugradsku rutu od 100-tinjak kilometara putnici bi u Butterflyu trebali prevaliti u 20-ak minuta, te tako uštedjeti vrijeme, ali se voziti i u potpunosti bez emisija štetnih plinova. Sporije okretanje rotora uštedjet će i ponešto energije, a njihov posebno osmišljeni oblik dodatno će smanjivati buku. Ona bi trebala biti na razini od tek 55 dB prilikom polijetanja i do 30 dB kod krstarenja (mjereno na 100, odnosno 500 metara udaljenosti).

Planirani doseg Butterflya je oko 160 kilometara s jednim punjenjem baterija, pri čemu bi on trebao biti u mogućnosti prevesti do pet osoba i njihovu prtljagu. Tvrtka je do sada već zatvorila prvu rundu investicija i planira do 2023. godine obaviti prvi let svojeg letećeg taksija. Nakon toga, 2025. godine trebali bi letjelicu i certificirati, a godinu nakon toga planiraju je pustiti u komercijalnu upotrebu.