Lilium testirao svoj električni leteći taksi

Njemački startup koji razvija leteće automobile uspješno je odradio pokusne letove svojeg novog peterosjeda. Do 2025. godine najavljuju i komercijalizaciju

Njemački startup Lilium do sada je prikupio preko 100 milijuna dolara investicijskog kapitala za svoj projekt razvoja letećih automobila, odnosno putničkih letećih taksija. Njihova je vizija do 2025. godine u nekoliko velikih gradova lansirati uslugu zračnog prijevoza putnika svojim letećim taksijima na električni pogon. Ove bi letjelice trebale imati najvišu brzinu od oko 300 km/h i domet do 300 kilometara s jednim punjenjem baterija.

Ova minhenska kompanija još 2017. počela je pričati o svojem radu na ovom konceptu, a sada je prikazala i prvi video u kojem se vidi konačni izgled prototipa. Osim dizajna futurističke letjelice u videu je snimljen i njezin pokusni let koji se sastojao od autonomnog vertikalnog polijetanja, kratkog lebdenja iznad tla te slijetanja. Let je obavljen 4. svibnja ove godine, nakon nešto manje od dvije godine rada na letjelici.

Liliumov se leteći taksi izdvaja od konkurentskih rješenja svojom konstrukcijom i pogonom. U kabinu jajastog oblika moguće je smjestiti pet ljudi i pilota. Za pogon se koristi električnim mlaznim motorima, njih čak 36, koji se nalaze na dva para krila. Motorima se može mijenjati kut, što omogućava vertikalno polijetanje i slijetanje, dok se prilikom pravocrtnog leta postavljaju u vodoravan položaj – pa ovaj dron leti poput zrakoplova a ne na principu multikoptera.

Iako je ukupna snaga motora oko 2.000 KS, tijekom krstarenja ovakav dizajn letjelice omogućava korištenje manje od 10% te snage za let. Iz Liliuma kažu kako je u planu za početak imati pilota u svakoj letjelici, ali da će s vremenom raditi i na potpunom automatiziranju vožnje.