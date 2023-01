U Hrvatskoj će u prometu biti baterijsko-električni putnički vlakovi i brodovi

Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, uz sufinanciranje Europske unije, Hrvatska će u narednom razdoblju uložiti nacionalna sredstva u kupnju modernih električnih prijevoznih sredstava. To je bilo najavljeno još krajem prošle godine, na ekološkom samitu COP27, no tada još nije bilo poznato kakvi su to planovi Hrvatske za elektrifikaciju putničkog prijevoza. Ovih dana neke stvari su postale jasnije.

Vlakovi na baterije

Prvo je, krajem prosinca, bilo objavljeno kako će HŽ Putnički prijevoz nabaviti baterijski elektromotorni i baterijski motorni vlak te šest energetskih priključaka za punjenje njihovih baterija. Ti će priključci biti postavljeni u kolodvorima Split, Osijek, Varaždin, Bjelovar, Virovitica i Pula. Ukupna vrijednost tog projekta je 129 milijuna kuna bez PDV-a (17,1 milijun eura), a pritom se koriste bespovratna sredstva u iznosu od 100 milijuna kuna (13,27 milijuna eura) iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Kao dobavljača HŽPP je odabrao domaće kompanije Končar – električna vozila i Končar – Elektroindustriju. "Nabava baterijskih vlakova je projekt kakve podržava Europska unija u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost u čijem su fokusu istraživanja, razvoj i inovacije. Uvođenjem baterijskih vlakova u promet poboljšat će se lokalna i regionalna povezanost, mobilnost te unaprijediti kvaliteta usluge", izjavio je tom prigodom predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić. Naglasio je i kako će u prometu biti moguće funkcionalno spajanje baterijskih vlakova s niskopodnim vlakovima nove generacije, čime će biti osiguran veći kapacitet i niži operativni troškovi.

Nabavom baterijskih vlakova omogućit će se organizacija željezničkoga putničkog prijevoza na neelektrificiranim prugama na ekološki prihvatljiv način, a primjenom zelenih tehnologija u željezničkom prometu podiže se razina energetske učinkovitosti prometnog sustava te doprinosi smanjenju buke i emisije stakleničkih plinova, poručeno je iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Baterijski elektromotorni vlak koristit će se za prijevoz putnika na neelektrificiranoj i elektrificiranoj mreži željezničkih pruga u Hrvatskoj te će na neelektrificiranoj pružnoj mreži za pogon koristiti baterije, a na elektrificiranoj mreži klasičan sustav napajanja pomoću pantografa. Baterije će se moći puniti iz kontaktne mreže ili pomoću stabilnih energetskih priključaka. Baterijski motorni vlakovi koristit će se za prijevoz putnika na neelektrificiranoj mreži pruga, a za pogon će koristiti baterije koje se pune isključivo pomoću stabilnih energetskih priključaka.

Električni solarni brodovi

Druga eko-novost stiže ovoga tjedna iz Jadrolinije. Oni su započeli javnu nabavu za izgradnju triju putničkih brodova na električni pogon, ukupne vrijednosti 45 milijuna eura, a također ih planiraju sufinancirati iz europskih izvora financiranja. Riječ je o tri putnička broda koji ne stvaraju emisije štetnih plinova (koriste, dakle električni pogon), a namijenjeni su za prijevoz putnika i tereta.

Solarni brod kompanije Ostseestaal KG. Za sada nije poznato tko će izraditi brodove za Jadroliniju

Predviđeni kapacitet svakog od brodova je 389 putnika, bit će dugi 52, a široki 12 metara. Osnovni pogon broda, prema dokumentaciji iz javnog natječaja, treba biti električni s korištenjem energije iz baterija, dok je vijek trajanja baterije postavljen na najmanje 8 godina. Na krovu će ovakvih brodova morati biti postavljena i fotonaponska elektrana, površine 90 m2, koja će generirati struju za nadopunjavanje baterija. Brodovi će imati i pričuvne dizelske generatore, koji bi se uključivali prema potrebi.

Prema objavljenim informacijama, električni bi brodovi pokrivali relacije Mali Lošinj – Susak, Šibenik – Vodice i Suđurađ – Dubrovnik. Doplov broda pri brzini od 12 čvorova, s maksimalnim kapacitetom tereta i putnika i 2/3 zaliha, na mirnom moru treba biti najmanje 40 nautičkih milja, stoji u dokumentaciji javne nabave. Očekivani krajnji rok isporuke bit će određen naknadno.