5.000 tona vodika i vlakovi na baterije: to je Hrvatska najavila na samitu COP27

U egipatskom Sharm el-Sheikhu traje klimatska konferencija COP27, a na njoj je sudjelovao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković. Među ostalim, govorio je na okruglom stolu na temu "Ulaganje u budućnost energije – zeleni vodik" te se obratio prisutnim šefovima država i vlada. Podsjetio je na prošlogodišnje obećanje sa sastanka na vrhu u Glasgowu da će se učiniti sve kako bi se ubrzala borba protiv klimatskih promjena i njihovih razornih posljedica. Ekonomski gubici uslijed ekstremnih vremenskih neprilika alarmantno se povećavaju, kazao je i napomenuo da je Hrvatska u posljednjem desetljeću zbog njih pretrpjela prosječan godišnji gubitak od 0,5% svojeg BDP-a.

Posljedice klimatskih promjena za Hrvatsku

Predsjednik Vlade podsjetio je da je ovo ljeto bilo najtoplije u Europi od prvih meteoroloških zapisa, a znanstvenici su upozorili da bi istodobno, nažalost, moglo biti i jedno od hladnijih u ljetima koja dolaze. Prvi put u povijesti, dodao je, Jadransko more zagrijalo se na rekordnih 30°C još u lipnju. Suša bez presedana izazvala je 300 milijuna eura štete hrvatskoj poljoprivredi, a preko 13 tisuća požara opustošilo je dvostruko veće područje nego prethodne godine.

"Hrvatski građani uistinu su postali svjesni potrebe ublažavanja učinaka klimatskih promjena – više od 80 posto ih vjeruje da trebamo djelovati kako bismo spriječili štetne posljedice na ljude i na okoliš", kazao je premijer Plenković.

Najave aktivnosti

"U razvoju niskougljične ekonomije radi smanjenja emisija CO 2 , sve važniju ulogu ima vodik. To smo prepoznali usvajanjem Strategije za vodik do 2050. kao i projektom Doline vodika Sjeverni Jadran, u suradnju sa Slovenijom i Italijom, radi proizvodnje do 5.000 tona vodika godišnje", kaže premijer.

Izjavio je i da je Hrvatska je već po tranziciji na obnovljive izvore iznad prosjeka Europske unije, istaknuvši da čak dvije trećine proizvodnje struje i energije u Hrvatskoj dolazi iz obnovljivih izvora, koji pokrivaju trećinu ukupne energetske potrošnje. Nedavno je ukinut PDV na solarne panele, kako bi se ubrzala solarizacija krovova, a zanimljiva premijerova najava dotaknula se i jedne problematične teme, željezničkog prijevoza: "Tijekom sljedećeg desetljeća uložit ćemo više od 4 milijarde eura u modernizaciju željeznice, a do 2032. ćemo predstaviti flotu baterijskih elektromotornih vlakova koji će zamijeniti dizelske vlakove", najavio je premijer Plenković u Egiptu.

"Zahvaljujući ciljanoj kampanji u hotelima i kampovima smanjili smo otpad od hrane za 10 posto u samo jednoj godini, kazao je premijer Plenković. U posljednjih pet godina hrvatski su građani povećali stopu recikliranja za trećinu i smanjili stopu odlaganja otpada za četvrtinu", dodao je. Za kraj je najavio i da Hrvatska planira osnovati Nacionalni centar za klimu i ekološku tranziciju.