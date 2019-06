Uber odabrao gradove u kojima će testirati leteće taksije

Uber Air je projekt koji bi trebao pomoći u rasterećenju gradskog cestovnog prometa tako što će putnike koji to požele – vinuti u zrak. Kako bi se ova vizija urbane mobilnosti ostvarila Uber je uposlio Boeing da im izradi letjelicu pogodnu za prometovanje unutar velikih gradova na zahtjev putnika, i to na siguran i brz način. Prvi pokusni let ova je letjelica već odradila početkom ove godine, a sada smo doznali i u kojim bi smo je svjetskim gradovima trebali vidjeti u akciji.

Osim Boeinga s Uberom surađuju i Jaunt Air Mobility, Embraer i Bell

Osim ranije najavljenih Dallasa i Los Angelesa, prva metropola izvan SAD-a u kojoj bi Uber Air trebao zaživjeti bit će australski Melbourne. Uber najavljuje kako će u ovim gradovima testiranje letova s krova na krov zgrada započeti već 2020. godine, te da bi komercijalizacija zračnog dijeljenog prijevoza trebala započeti 2023. Prije toga na krovovima će kompanija morati instalirati platforme za vertikalno slijetanje i polijetanje koje nazivaju Skyports.

Sigurno, ali i jeftino?

Ovakav zračni taksi prijevoz putnika na zahtjev mogao bi, s vremenom, biti sigurniji i od vožnje autonomnim automobilima – smatraju u Uberu. Za komercijalizaciju je, poručuju, nužno da se korisnicima pokaže kako su električni putnički dronovi sigurniji od helikoptera, koji ionako već sada kruže iznad velikih gradova.

Možda i najzanimljivija činjenica koju je Uber objavio zajedno s potvrdom popisa gradova za testiranje jest ona o mogućim cijenama vožnje. Letenje putničkim dronom, kažu iz ove kompanije, bit će jeftino otprilike kao i vožnja uslugom UberX na istoj udaljenosti.