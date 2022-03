Volocopter prikupio još 170 milijuna dolara, letjet će do Olimpijskih igara 2024.

Njemački startup Volocopter počesto se pojavljuje u vijestima vezanima za električnu zračnu mobilnost budućnosti. Njihovi bespilotni dronovi već su imali javnu premijeru, a posljednjih nekoliko godina rade i na razvoju električnih multirotorskih letjelica koje bi u skorijoj budućnosti trebale poslužiti kao leteći taksiji.

Gotovo svaki ovakav projekt već više od pet godina najavljuje kako će u komercijalnom radu leteći taksiji biti "za pet do deset godina", no Volocopter je sada među rijetkima koji su zacrtali i fiksni datum za početak komercijalnog rada – bit će to, kažu, svakako prije početka Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Ambiciozni planovi

Kako bi ostvarili ovaj plan, u njemačkom su startupu nedavno pokrenuli još jednu rundu financiranja, u kojoj je do sada prikupljeno 170 milijuna dolara investicijskog kapitala. Taj će iznos biti iskorišten da bi se komercijalizirao njihov projekt letećih taksija u Parizu, Rimu i Singapuru – sve tijekom 2024. godine. Još nekolicina ulagača provodi due dilligence, tako da bi priljev kapitala mogao biti i veći. Šefovi Volocoptera nadaju se da će u ovoj rundi uspjeti prikupiti između 330 i 550 milijuna dolara.

I bez toga, tržišna im je valuacija trenutačno 1,87 milijardi dolara, a ukupno su do sada, ne računajući ovu posljednju rundu, prikupili preko pola milijarde dolara. Mešu zvučnijim ulagačima su im, primjerice, Geely (kineski vlasnik Volva) i Mercedes-Benz.

Kako bi se početak komercijalnog rada Velocopterovih letećih taksija zaista dogodio prije Olimpijskih igara, koje počinju krajem srpnja 2024. godine, bit će potrebno certificirati tip letjelice i dobiti sve potrebne dozvole za njezin let. To bi se, nadaju se u njemačkoj kompaniji, trebalo dogoditi u drugoj polovici sljedeće godine.

VoloCity

Za prijevoz putnika u gradovima bit će namijenjena njihova multirotorska električna letjelica s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja VoloCity. Prema onome što je do sada objavljeno, energiju će njezinih 18 rotora dobivati iz litij-ionskih baterija, najviša brzina leta bit će joj oko 110 km/h, a domet oko 35 kilometara s jednim punjenjem baterija. Baterije se između letova neće puniti dok su na dronu, već će se moći zamijeniti punima za samo 5 minuta.

Aktualni model ima mjesto tek za dva putnika i njihovu ručnu prtljagu, a nosivost mu je oko 200 kilograma. Letjelica teži 700 kg, visoka je 2,5 metra, a promjer tlocrta joj je nemalih 11,3 metra.

Pariz 2024.?

U blizini Pariza, podsjetimo, do 2024. će biti dovršena zračna baza koja će omogućiti sportašima da lete između olimpijskog sela i sportskih borilišta tijekom Olimpijskih igara.