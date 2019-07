Pivo kao hipstersko-milenijalni rehidracijski napitak

U vrlo cijenjenom medicinskom časopisu „The Lancet“ je 2018. objavljen znanstveni članak u čijem zaključku se apelira na globalno smanjenje potrošnje piva. Konzumacija alkohola se u tom tekstu (posve opravdano) naziva "ogromnim globalnim zdravstvenim problemom", a pivo - kojega ljudi više smatraju popularnim tekućim prehrambenim artiklom nego alkoholnim pićem - je u članku optuženo da predstavlja „entry-level“ u alkoholizam, dakle pripisuje mu se manje-više isti grijeh kojega se pripisuje marihuani u odnosu na teža sredstva ovisnosti: možda i nije tako štetno, ali „navlači“ ljude i predstavlja put kojim se korača prema paklu teške ovisnosti i još težih zdravstvenih problema.

A gdje je tu pivo?

Suvremeni trendovi nam kao primarni životni imperativ nameću zdravlje (dobro - i ljepotu i novac, ali nećemo sada o tome). Dakle, moderno i zdravstveno poželjno je držati se sheme: redukcija težine, što manje mesa i što više svježeg povrća, puno kretanja i jako puno sati u teretanama. Ali gdje je tu alkohol? Gdje je pivo?

Pitate li bilo kojeg profesionalnog health-gurua, certificiranog wellness-coacha ili licenciranog zdravstvenog stručnjaka što preporučuje kao piće za zdravu hidraciju nakon napornog workouta u teretani, najveća je vjerojatnost da će na vrhu popisa njihovih preporuka biti voda (mineralna-negazirana, pojačana kreatinom ili guaranom ili taurinom ili kofeinom), čokoladno mlijeko ili proteinski šejkovi. Ali gdje je tu alkohol? Gdje je pivo?

Pivo se, pomalo sramežljivo ali ipak sve zamjetnije, zadnjih godina počinje probijati prema vrhu ljestvice dopuštenih, poželjnih, pa i preporučenih tekućina vezanih uz tjelesne aktivnosti, sport i zdravlje. Generacija njegovano-bradatih milenijalaca, ona ista koja je na svojim hipsterskim plećima iznijela globalnu pivarsku craft-revoluciju, u pivu prepoznaje potencijal za uvođenje nove paradigme u wellness & gym trendove hidracije i brzog povrata energije nakon treninga i naprezanja. A i sve više pivovara ulaže u ovaj rastući trend: osmišljavaju, proizvode i prodaju hmeljno-ječmeni alkoholni napitak kojega u hipster-trendy-stilu nazivaju "wellness-pivom".

Trbuh od pivskog six-packa ili trbušno-mišićni six-pack?

Tradicionalno, mnogi dugoprugaški trkači proslavljaju završetak (polu)maratona odlaskom u pub na jedno ili dva piva. Dapače, ponegdje ćete čuti da im to preporučuju i njihovi treneri ili savjetnici-dijetetičari. No, unatoč tome, preporučiti pivo kao zamjenu za dobri stari H 2 O ili proteinski napitak je ipak malo preveliko rastezanje definicije pojma hidracije i zahtijeva malo detaljnije objašnjenje.

Pivo nesumnjivo ima nekoliko dokazanih zdravstvenih benefita i bilo je samo pitanje vremena kada će tržišna logika natjerati proizvođače da osmisle kako pomiriti stavove generacije X i generacije Y. Jer, milenijalci (generacija Y) su daleko više svjesni nužnosti zdravlja nego njihovi baby-boomer roditelji, pripadnici generacije X. Milenijalci više vole biti u formi i uzgajati čvrste abdominalne pločice nego imati 'očinski' pivski trbuščić; više vole 'biti zdravi nego se natakati alkoholom'.

Shvativši to, proizvođači piva su počeli osmišljavati pivske formulacije prilagođenije zdravstvenim trendovima milenijalaca. Tako su u pivarama hipstersko-sportskih imena poput „Marathon Brewing Company“ rođena piva hipstersko-sportskih naziva poput „26.2 Brew“, „Fastest Known Time“ ili „Rec. League“, sve odreda klasična ječmeno-hmeljna piva sa standarnim udjelom alkohola, ali povrh toga obogaćena „sportskim i zdravim“ sastojcima.

Pivo je zdravo za zdravlje, jer… smanjuje rizik nastanka bubrežnih kamenaca za 40%

jedna čaša sadrži do 1 g vlakana: pomaže probavi

snižava razinu LDL-kolesterola: smanjuje rizik ateroskleroze

sadrži B1, B2, B6 i B12 vitamin: pivopije imaju do 30% više razine B-vitamina u krvi

silikati iz piva potiču čvrstoću kostiju

pivom protiv nesanice: laktoflavin i nikotinat uzrokuju bolji i kvalitetniji san

tko pije pivo, ima za 40 do 60% niži rizik srčanog infarkta

pivo snižava rizik nastanka tromboze i drugih poremećaja koagulacije

među konzumentima piva ima manje oboljelih od Alzheimera i demencije

dva piva dnevno značajno umanjuju posljedice radnog stresa i anksioznosti

toplo pivo je statistički učinkovitije protiv simptoma prehlade od toplog čaja

Dodatci, šmodatci...

Tako, primjerice pale ale nazvan „Fastest Known Time“ pivovare Sufferfest Beer Co (u vlasništvu čuvene pivovare Sierra Nevada) odlično obnavlja elektrolite jer ima visok sadržaj natrija (96 mg/L), koliko i standardni izotonični sportski napitci, a k tomu još i ekstrakt crnog ribiza i vitamin C, za koje tvrde da povećavaju zdravlje crijeva i bubrega. Ima 165 kalorija, solidnih 5.5% alkohola i reklamnu kampanju koja ga usmjerava na sportaše i rekreativce. Ima i priljepčivi slogan: Will Sweat for Beer.

Golden ale pod imenom„26,2 Brew“ reklamira se kao pivo "od trkača, za trkače". Ima 4.0 % alkohola, samo 9 grama ugljikohidrata i stoga relativno niskih 120 kalorija. Sadrži (a što bi drugo sadržavalo hipstersko pivo?) himalajsku morsku sol, za koju tvrde da suvereno obnavlja tjelesne elektrolite.

„Rec. League“ pivo ima također 120 kalorija, alkohol je umjerenih 3.8%, a specifičnost je dodatak "groundbreaking“ mješavine prehrambenih sastojaka, koja uključuje kašu bogatu vitaminom B, visokokvalitetne chia-sjemenke, mediteransku morsku sol, omega-3 masne kiseline i antioksidanse.

Uostalom, da ne idemo predaleko, u nas se već više od godinu dana može naći proteinski obogaćeno pivo koje je za Polleo Sport skuhao daruvarski pivski 5th Element čarobnjak, Krešo Marić.

Neka pjeni tisuću krigli!

Mada sam liječnik, pa bih o zdravstvenim benefitima piva ili štetnosti alkohola mogao argumentirano napisati pokoju rečenicu (vidi okvir uz tekst!) i mada sam strastveni ljubitelj i kušački kolekcionar piva s nezanemarivih 1.800 testiranih pivskih brandova, pa bih o ovim wellness verzijama hmeljnih napitaka takođe mogao prozboriti poneko argumentirano slovo, ipak ću se suzdržati od iznošenja subjektivnih stavova. Naime, nisam maratonac ni polumaratonac niti obični trkač-rekreativac, a u životu u tereranu nisam doslovce niti nogom kročio.

Zato prepuštam vama, štovani čitatelji, da na BUG-forumu raspravite uzajamno, argumentirano i nespristra(s)no ovu jezivu hipstersko-pseudosportsku abominaciju, grijeh, sodomizaciju i neprirodan (zlo)čin nad pivom.