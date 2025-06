Food Check - pomaže birati zdravije prehrambene i kozmetičke proizvode

OSNOVNI PODACI Naziv Food Check Namjena Analizra prehrambene i kozmetičke proizvode Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 59,99 eur godišnje (Plus)

Food Check je aplikacija koja uz pomoć umjetne inteligencije pomaže analizirat sastojke različitih prehrambenih i kozmetičkih proizvoda, a onda na temelju toga pružiti sve informacije o tome koliko je taj proizvod preporučljiv za konzumiranje ili korištenje, uz dodatne informacije te opću ocjenu po kojoj se može ustanoviti kvaliteta proizvoda.

Osim toga, aplikacija nudi i recepte za raznovrsna zdrava jela, a tu su i brojni članci kroz koje se može detaljno informirati o raznim sastojcima, općenito i prehrani te drugim temama povezanim s prehrambenim i kozmetičkim proizvodima.

Samu je aplikaciju vrlo jednostavno koristiti pa je za provjeru nekog proizvoda najprije potrebno skenirati barkod, zatim popis sastojaka te naljepnicu s prehrambenim vrijednostima. Nakon nekoliko trenutaka, dobit će se pregled ocjene te sve druge informacije o samom proizvodu.

Zgodno je i to što ima i društvenu komponentu, a i lako je pregledavati proizvode koje su skenirali drugi korisnici dok je tu i pregled prethodno skeniranih proizvoda. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, no prilično ograničena (moguće je skenirati jedan proizvod dnevno), a ako se želi raspolagati sa svime onime što Food Check može ponuditi, onda je potrebno plaćati pretplatu za izdanje Plus koja stoji 59,99 eura godišnje.